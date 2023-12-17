Тыква в сметанном соусе с чесноком: рецепт простого и очень вкусного блюда

«Сейчас сезон урожая тыквы. Приготовить из этого овоща можно много всего вкусного. А если привычные гарниры надоели, можно приготовить тыкву, жареную на сковородке. Это оригинально дополнит мясные блюда. Будет вкусно, обещаю!» — написала нам наша постоянная читательница.

Тыква в сметанном соусе с чесноком

500 г тыквы

150 мл сметаны

3-4 зубца чеснока

зелень петрушки, укропа (по 1 пучку)

2 ч.л. паприки

соль, черный перец.

Тыкву очистить от кожуры, нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Сметану смешать с порубленной зеленью, измельченным чесноком, посолить, поперчить, добавить паприку, перемешать. Соус добавить к тыкве, перемешать и тушить под крышкой 5-7 минут. Тыква должна стать мягкой, но не развариться. Приятного аппетита!