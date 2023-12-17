Тыква в сметанном соусе с чесноком: рецепт простого и очень вкусного блюда

Рецептом приготовления тыквы в сметанном соусе с чесноком поделилась постоянная читательница «Одесской жизни» из села Новоселовка Килийской громады Татьяна Райкова. Это простое, но очень вкусное блюдо, которое она готовит своей семье.
«Сейчас сезон урожая тыквы. Приготовить из этого овоща можно много всего вкусного. А если привычные гарниры надоели, можно приготовить тыкву, жареную на сковородке. Это оригинально дополнит мясные блюда. Будет вкусно, обещаю!» — написала нам наша постоянная читательница.
Тыква в сметанном соусе с чесноком
- 500 г тыквы
- 150 мл сметаны
- 3-4 зубца чеснока
- зелень петрушки, укропа (по 1 пучку)
- 2 ч.л. паприки
- соль, черный перец.
Тыкву очистить от кожуры, нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Сметану смешать с порубленной зеленью, измельченным чесноком, посолить, поперчить, добавить паприку, перемешать. Соус добавить к тыкве, перемешать и тушить под крышкой 5-7 минут. Тыква должна стать мягкой, но не развариться. Приятного аппетита!