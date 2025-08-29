Ключевые моменты:
- На Привозе 29 августа снова жара, много посетителей, небольшие очереди у лотков и в корпусах;
- Свежий укроп продают «как доллар» – всегда зеленый, глаз радует;
- Овощи (цены за кг): картофель 25–40 грн, помидоры 30–90 грн, огурцы 25–55 грн, капуста 30–40 грн;
- Фрукты (цены за кг): яблоки 35–70 грн, груши 70–120 грн, бананы 60–80 грн, арбузы 18–20 грн;
- Молочные продукты: яйца (десяток) 30–90 грн, брынза 200–270 грн, творог 100–160 грн;
- Мясо: говядина-телятина 130–290 грн, свинина 200–300 грн, сало 70–250 грн;
- Рыба: толстолобик 50–110 грн, караси 70–90 грн, судак 150–250 грн, карп 80–150 грн.
Укроп зеленый, как…
Молодой мужчина спрашивает у продавщицы на «дешевой тропе»:
– Укроп свежий? Ароматный?
Продавщица:
– Несвежего у меня ничего не бывает! У меня укроп, как доллар!
– Как это? За доллары продаете?
– Нет, за гривни. А вот укроп у меня, как доллар – вечно зеленый, глаз радует, и чем его больше, тем лучше!
Мужчина:
– Вот, кажется, много чего я слышал на Привозе, а вот такая реклама – это что-то!
А что же ценами? Конечно, в гривнях.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–40 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 30–90 грн;
- свекла – 35–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–80 грн;
- баклажаны – 30–80 грн;
- капуста – 30–40 грн;
- чеснок – 130–150 грн;
- морковь – 35–50 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн;
- кукуруза – 15 грн (за один початок).
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 35–70 грн;
- груши – 70–120 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 70–130 грн;
- виноград – 50–160 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- крыжовник – 150–200 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 40–80 грн;
- арбузы – 18-20 грн.
Читайте также: Одесский Привоз все же убрал русскоязычные таблички с фасада
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-290 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-230 грн;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 220-250 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 22 августа: арбузик желаете или дыньку?
Фото автора