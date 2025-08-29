Ключевые моменты:

  • На Привозе 29 августа снова жара, много посетителей, небольшие очереди у лотков и в корпусах;
  • Свежий укроп продают «как доллар» – всегда зеленый, глаз радует;
  • Овощи (цены за кг): картофель 25–40 грн, помидоры 30–90 грн, огурцы 25–55 грн, капуста 30–40 грн;
  • Фрукты (цены за кг): яблоки 35–70 грн, груши 70–120 грн, бананы 60–80 грн, арбузы 18–20 грн;
  • Молочные продукты: яйца (десяток) 30–90 грн, брынза 200–270 грн, творог 100–160 грн;
  • Мясо: говядина-телятина 130–290 грн, свинина 200–300 грн, сало 70–250 грн;
  • Рыба: толстолобик 50–110 грн, караси 70–90 грн, судак 150–250 грн, карп 80–150 грн.

Укроп зеленый, как…

Молодой мужчина спрашивает у продавщицы на «дешевой тропе»:

– Укроп свежий? Ароматный?

Продавщица:

– Несвежего у меня ничего не бывает! У меня укроп, как доллар!

– Как это? За доллары продаете?

– Нет, за гривни. А вот укроп у меня, как доллар – вечно зеленый, глаз радует, и чем его больше, тем лучше!

Мужчина:

– Вот, кажется, много чего я слышал на Привозе, а вот такая реклама – это что-то!

А что же ценами? Конечно, в гривнях.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25–40 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 30–90 грн;
  • свекла – 35–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 30–80 грн;
  • баклажаны – 30–80 грн;
  • капуста – 30–40 грн;
  • чеснок – 130–150 грн;
  • морковь – 35–50 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн;
  • кукуруза – 15 грн (за один початок).
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 35–70 грн;
  • груши – 70–120 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 70–130 грн;
  • виноград – 50–160 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • крыжовник – 150–200 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 50–90 грн;
  • сливы – 40–80 грн;
  • арбузы – 18-20 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 30-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Привоз: цены на яйца в августе 2025 г.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-290 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-220 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-230 грн;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 220-250 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

