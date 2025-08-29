Ключевые моменты:

На Привозе 29 августа снова жара, много посетителей, небольшие очереди у лотков и в корпусах;

Свежий укроп продают «как доллар» – всегда зеленый, глаз радует;

Овощи (цены за кг): картофель 25–40 грн, помидоры 30–90 грн, огурцы 25–55 грн, капуста 30–40 грн;

Фрукты (цены за кг): яблоки 35–70 грн, груши 70–120 грн, бананы 60–80 грн, арбузы 18–20 грн;

Молочные продукты: яйца (десяток) 30–90 грн, брынза 200–270 грн, творог 100–160 грн;

Мясо: говядина-телятина 130–290 грн, свинина 200–300 грн, сало 70–250 грн;

Рыба: толстолобик 50–110 грн, караси 70–90 грн, судак 150–250 грн, карп 80–150 грн.

Укроп зеленый, как…

Молодой мужчина спрашивает у продавщицы на «дешевой тропе»:

– Укроп свежий? Ароматный?

Продавщица:

– Несвежего у меня ничего не бывает! У меня укроп, как доллар!

– Как это? За доллары продаете?

– Нет, за гривни. А вот укроп у меня, как доллар – вечно зеленый, глаз радует, и чем его больше, тем лучше!

Мужчина:

– Вот, кажется, много чего я слышал на Привозе, а вот такая реклама – это что-то!

А что же ценами? Конечно, в гривнях.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–40 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 30–90 грн;

свекла – 35–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 30–80 грн;

баклажаны – 30–80 грн;

капуста – 30–40 грн;

чеснок – 130–150 грн;

морковь – 35–50 грн;

зелень в пучках – от 5 грн;

кукуруза – 15 грн (за один початок).

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 35–70 грн;

груши – 70–120 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 70–130 грн;

виноград – 50–160 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

клубника – 180–220 грн;

крыжовник – 150–200 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 50–90 грн;

сливы – 40–80 грн;

арбузы – 18-20 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-290 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-220 грн.

Свинина

задняя часть – 200-230 грн;

шея – 280-300 грн;

лопатка – 220-250 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

Фото автора