Ключевые моменты:

  • На Привозе – не только жара, но и «сладкие» цены: продавцы массово рекламируют товары как «медовые», «сахарные», что вызывает иронию у покупателей;
  • Цены на овощи: картошка – 30–45 грн, помидоры – 40–100 грн, чеснок – до 150 грн/кг;
  • Цены на фрукты: клубника и крыжовник – до 220 грн/кг, виноград – до 200 грн/кг, персики – от 50 грн;
  • Цены на яйца и молочку: десяток яиц – до 90 грн, творог – до 160 грн, брынза – до 270 грн;
  • Цены на мясо: говядина – до 290 грн/кг, свинина – до 300 грн, сало – до 250 грн;
  • Цены на рыбу: судак – до 250 грн, пеленгас – до 150 грн, карась – до 90 грн.

Все с сахаром!

Привоз в конце июля 2025

– Покупайте, покупайте! Огурцы сладкие! – слышится голос продавщицы.

– Покупайте, попробуйте, помидоры сахарные! – звучит рекламный призыв другой продавщицы.

– Дыня сладкая, как мед, кукуруза – сахар! – зазывает покупателей продавец.

Покупатель (не в настроении):

– Все как мед, все сладкое, все сахарное! Что творится?! Картошка тоже сахарная, сладкая, как мед?! Вы ее в сиропе мыли?! Может, на варенье пойдет?! Лучше бы ценами своими не пугали!..

Кстати, что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-45 грн;
  • лук – 25-35 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 20-45 грн;
  • огурцы – 25-45 грн;
  • сладкий перец – 60-130 грн;
  • баклажаны – 80-130 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • чеснок – 130-150 грн;
  • морковь – 40-60 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн;
  • кукуруза – 15-20 грн (за один початок).

Помидоры на Привозе

Сколько стоят овощи на Привозе

Картошка на одесском Привозе

Зелень на Привозе

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 40-70 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 80-150 грн;
  • виноград – 90-200 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 60-130 грн;
  • вишня – 80-150 грн;
  • клубника – 150-220 грн;
  • крыжовник – 150-200 грн;
  • персики – 50-100 грн;
  • абрикосы – 60-100 грн;
  • сливы – 70-90 грн.

Фрукты на Привозе летом 2025

Одесский Привоз в конце июля

Одесса, Привоз

Цены на Привозе

Привоз: кукуруза и дыни

По теме: Цены на одесском Новом базаре в конце июля: о чем поют арбузы? (фоторепортаж)

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 55-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Привоз: цены на яйца

Привоз: молочка

Привоз: колбасы

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-290 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-220 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-230 грн;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 220-250 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: «Работали и работаем!»: цены на одесском Привозе после прилета (фото).

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