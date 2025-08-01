Ключевые моменты:
- На Привозе – не только жара, но и «сладкие» цены: продавцы массово рекламируют товары как «медовые», «сахарные», что вызывает иронию у покупателей;
- Цены на овощи: картошка – 30–45 грн, помидоры – 40–100 грн, чеснок – до 150 грн/кг;
- Цены на фрукты: клубника и крыжовник – до 220 грн/кг, виноград – до 200 грн/кг, персики – от 50 грн;
- Цены на яйца и молочку: десяток яиц – до 90 грн, творог – до 160 грн, брынза – до 270 грн;
- Цены на мясо: говядина – до 290 грн/кг, свинина – до 300 грн, сало – до 250 грн;
- Цены на рыбу: судак – до 250 грн, пеленгас – до 150 грн, карась – до 90 грн.
Все с сахаром!
– Покупайте, покупайте! Огурцы сладкие! – слышится голос продавщицы.
– Покупайте, попробуйте, помидоры сахарные! – звучит рекламный призыв другой продавщицы.
– Дыня сладкая, как мед, кукуруза – сахар! – зазывает покупателей продавец.
Покупатель (не в настроении):
– Все как мед, все сладкое, все сахарное! Что творится?! Картошка тоже сахарная, сладкая, как мед?! Вы ее в сиропе мыли?! Может, на варенье пойдет?! Лучше бы ценами своими не пугали!..
Кстати, что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-45 грн;
- лук – 25-35 грн;
- помидоры – 40-100 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 20-45 грн;
- огурцы – 25-45 грн;
- сладкий перец – 60-130 грн;
- баклажаны – 80-130 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- чеснок – 130-150 грн;
- морковь – 40-60 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн;
- кукуруза – 15-20 грн (за один початок).
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 40-70 грн;
- груши – 70-120 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 80-150 грн;
- виноград – 90-200 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 60-130 грн;
- вишня – 80-150 грн;
- клубника – 150-220 грн;
- крыжовник – 150-200 грн;
- персики – 50-100 грн;
- абрикосы – 60-100 грн;
- сливы – 70-90 грн.
По теме: Цены на одесском Новом базаре в конце июля: о чем поют арбузы? (фоторепортаж)
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 55-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-290 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-230 грн;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 220-250 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
Читайте также и сравнивайте: «Работали и работаем!»: цены на одесском Привозе после прилета (фото).