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На Балтской дороге запретили остановку автомобилей: почему и что изменилось (фото)

На Балтской дороге запретили остановку автомобилей: почему и что изменилось (фото)

Вдоль Балтской дороги и смежных улиц был введен запрет на остановку автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Знаки дорожного движения 3.34 «Остановка запрещена» установлены с целью предотвращения парковки крупногабаритных автотранспортных средств.

Они были установлены на основании разработанной и согласованной схемы организации дорожного движения и выданного технического задания Департаментом транспорта, специалистами КУ «СМЭП».

Схема установки знаков
знаки на Балтской дороге
знаки на Балтской дороге
знаки на Балтской дороге

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Редакция ПРОФИЛЬ

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