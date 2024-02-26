На Балтской дороге запретили остановку автомобилей: почему и что изменилось (фото)

Вдоль Балтской дороги и смежных улиц был введен запрет на остановку автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Знаки дорожного движения 3.34 «Остановка запрещена» установлены с целью предотвращения парковки крупногабаритных автотранспортных средств.
Они были установлены на основании разработанной и согласованной схемы организации дорожного движения и выданного технического задания Департаментом транспорта, специалистами КУ «СМЭП».
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