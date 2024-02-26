На Балтской дороге запретили остановку автомобилей: почему и что изменилось (фото)

Под Одессой произошло смертельное автопроисшествие В Черноморске сегодня ночью, 17 января 2024 года, произошло автомобильное происшествие — микроавтобус въехал в фуру. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир микроавтобуса. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе на сложном перекрестке не работают светофоры В Одессе, из-за автомобильной аварии, на перекрестке проспектов Академика Глушко и Небесной Сотни уже несколько дней не работают светофоры. Одесситы жалуются на сложность проезда. ПОДРОБНЕЕ