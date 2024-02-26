Новости Одессы и Одесской области

Одесситка бежала в Молдову от российских ракет, но не против российского паспорта (видео)

Одесситка бежала в Молдову от российских ракет, но не против российского паспорта (видео)

Издание из Молдовы провело опрос на улицах Кишинева, когда, по мнению жителей Молдовы, закончится война в Украине. Среди тех, кому задали этот вопрос, оказалась и юная одесситка. Ответ девушки удивил многих.

Подобно тому, как «Одесская Жизнь» опрашивала одесситов, журналисты информационного агентства NewsMaker (Молдова), подводя итоги двух лет вторжения российской федерации в соседнюю Украину, спросили людей на улицах Кишинева, когда, по их мнению, закончится российская агрессия. Мнения у людей были разные, как и политические симпатии. Но украинцев больше всего удивил ответ девушки, представившейся как одесситка.

«Я сама с Одессы. Я тут уже с зимы, хотя с начала войны я сюда приехала и тут была год. Я поступила в Одесский хореографический колледж, но так как поскольку начали очень сильно бомбить, мы приехали сюда и наше мнение такое: то, что нам все равно уже жить под каким гражданством, все равно, будет русский паспорт, украинский, главное, чтобы люди просто не умирали»

— рассказала девушка.

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Также она рассказала про своего отца, который, судя по всему, служил в ВСУ: 

— Тяжело, потому что мой папа был военный, очень много было контузий и сейчас его списали из армии и сейчас он тоже тут, потому что уже просто три грыжи, зрение, ноги… уже все. Какая разница, что там будет, главное, чтобы дома стояли и дети не умирали, — подытожила одесситка.

«Одесская Жизнь» публикует полное видео коллег из NewsMaker. Ответы одесситки можно посмотреть на временной отметке 1 минута и 45 секунд.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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