А почему эти цвета, а не какие-нибудь другие? Вопрос имеет право на существование.

Вариантов ответа несколько. Появление этих цветов еще со времен Киевской Руси — красивая, но документально не подтвержденная версия. Цвета чистого неба и пшеничного поля? Тоже красиво звучит. Но знатоки утверждают, что вплоть до 15-го века наши предки не сеяли элитных, золотистых сортов пшеницы, да и вообще эта культура не была у нас характерной.

А вот ещё поэтичная версия: цвета нашего флага символизируют две главные стихии природы и человеческого бытия — огонь (желтый цвет) и воду (синий). И есть мнение, что только сочетание «желтый — сверху, синий — снизу» отражает вечную симметрию — божественную гармонию этих стихий.

Более того, на официальном интернет-представительстве Президента Украины 9 июля 2019 года была зарегистрирована петиция №22/065162-еп под названием «ФЛАГ УКРАИНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНАМ ГЕРАЛЬДИКИ. Восстановить историческую справедливость, когда в 1918 году Центральной Радой был утвержден флаг, в котором желтая полоса была размещена над синей. Перевернуть существующее расположение полос».

По мнению её автора, наш флаг ‭«»вверх ногами» перевернул российский монархист Скоропадский. Золотое, желтое символизирует Творца, Бога– Отца и вообще — Высшую Духовность. Синее же — это все земное, а также свобода выбора, которой Творец наделил свои творения в надежде, что они не будут ею злоупотреблять».

Подчеркнем, что петиция эта набрала «аж» 56 голосов в поддержку при необходимых для её рассмотрения 25000. Вероятно, это потому, что украинская интернет-энциклопедия Википедия уверяет, что «во времена правления гетмана Скоропадского порядок цветов флага не менялся».

Но вернемся же в глубину истории. Ещё в битве при Грюнвальде (1410 год) русинские воины сражались под древним символом Галича — это золотой лев на синем поле. Хотя участвовали в той битве и киевляне, и воины из других городов, и наряду с вышеуказанными цветами встречались знамена и «червленые», т.е. красные.

Есть документальные подтверждения австрийскими и немецкими историками той поры «земельных» цветов Королевства Галиции и Лодомерии. Так вот, наряду с сине-красными, красно-белыми, сине-красно-желтыми сочетаниями цветов упоминается, что русины использовали и сине-желтые стяги.

Начиная с 16-го века казаки Войска Запорожского стали изредка использовать хоругви сине-желтых оттенков, а начиная с 1710 года сине-желтые (сине-золотые) флаги уже встречались всё чаще и чаще. В 1803 году появился флаг Черноморского козацкого войска — сине-желтый с красным крестом посредине.

В нынешнем варианте сине-желтый флаг впервые в качестве национального публично появился 25 июня 1848 года над Львовской ратушей. После этого популярность его стала расти, а после революции 1905 года его стали использовать и в Надднепрянской Украине.

В 1917—1921 годы, в период Украинской революции (так назвали события, связанные с национально-освободительной борьбой украинцев) этот флаг стал государственным стягом УНР, а в 1938—1939 годах — флагом Карпатской Украины.

В годы СССР за сине-желтый флаг можно было схлопотать срок. Но времена менялись: весной 1990 года сине-желтые флаги появились над Тернопольской, а затем Львовской мэриями. А 24 июля 1990 года по решению Киевского горсовета над зданием на Крещатике рядом с флагом УССР зареял сине-желтый флаг. За неделю до того Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. 4 сентября 1991 года такой флаг подняли и над нашим парламентом.

А теперь вспомним Лемюэля Гулливера — «дитя» писателя Джонатана Свифта. Он пытался помирить 2 народа, до крови споривших о «жизненно важной проблеме»: с какой стороны правильно разбивать яйцо — с острой или с тупой. Такой же высокопробной глупостью автору этих строк кажутся до сих пор длящиеся у нас споры о порядке расположения цветов на нашем флаге. Посоветую ломающим копья «эксперДам» записаться в любую штурмовую бригаду и посмотреть, какой флаг — сине-желтый или желто-синий — над нашей атакующей бронёй. И какие цвета на нарукавных шевронах защитников Украины. Пусть посмотрят — и бросят х…ней маяться (уж простите, но этот термин я позаимствовал из недавнего интервью Президента Зеленского).

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