Новости Одессы и Одесской области

Первое мая: за что одессит Георгий Москаленко получил три года строгого режима

Первое мая: за что одессит Георгий Москаленко получил три года строгого режима

1 мая 1966 года студент из Одессы Георгий Москаленко и его товарищ Владимир Кукса подняли в людном месте в Киеве флаг Украины. Тогда наш сине-желтый стяг был под запретом и за свой смелый поступок молодые люди угодили в тюрьму. Подробности читайте в материале нашего постоянного автора Валерия Боянжу.

Какого цвета флаг Украины?

Одессита тогда советские власти приговорили к трем годам заключения, а его «подельник» – сельчанин с Киевщины Владимир Кукса – получил немного меньше (2 года лагерей). Статья Уголовного кодекса у обоих была одна и та же: антисоветская агитация и пропаганда.

Так что же такое они сотворили в ночь на 1 мая далекого 1966 года? По тем временам – нечто из области невозможного, ну просто прямо чеховское «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Но случилось: двое товарищей по рабочей «общаге» над главным корпусом Киевского «нархоза» (институт народного хозяйства) установили на флагштоке… сине-желтый флаг.

Тогда, отмечу, и термина такого не было – «сине-желтый». Цвета Независимости Украины уничижительно называли «жовто-блакытными». Кстати, и сейчас многие в нашей стране, правда, уже совершенно в другом тоне, называют наш флаг «жовто-блакитним». Это неверно: в Конституции Украины сказано, что наш флаг «синьо-жовтий». Да и наука геральдика учит, что цвета флага читаются сверху вниз.

Как два рабочих испортили коммунистам и кгбистам Первомай

Правда, в эрэфии, где мозги, да и все остальное тоже, набекрень и задом наперед, цвета флага, похоже, следует перечислять снизу вверх. Красный, Голубой, Белый – вот и выйдет КГБ. Этот самый КГБ и встал на уши, когда стало известно, что «флаг украинских буржуазных националистов» (это из протокола) красовался 1 Мая (!) над зданием ВУЗа в столице советской Украины.

Первому секретарю ЦК компартии Украины Петру Шелесту доложили. И аж все зашелестело! Искали, понятное дело, не среди представителей рабочего класса или трудового крестьянства, а среди «гнилой интеллигенции». Но «облом» вышел: сине-желтый флаг водрузили 26-летний электросварщик Виктор Кукса и 28-летний слесарь-сантехник Георгий Москаленко.

Они, отслужив срочную в армии, жили вместе в рабочем общежитии, вкалывали на стройке. Москаленко еще и учился на 4-м курсе вечернего факультета вышеупомянутого «нархоза». Будет неправдой утверждение, что они «жили политикой». Вот, что вспоминал Москаленко: «По выходным компанией человек в 20 выезжали за город на пикники. Зная, что там не подслушивают, говорили на запрещенные политические темы, выпивали по рюмашке за свободу Украины».

Там и решили, что возвращается сталинизм (с заменой Хрущева Брежневым в стране действительно стало «попахивать» тихой реабилитацией генералиссимуса, правда без характерной для сталинской эпохи «жести»).

Флаг Украины своими руками

Ну и решили в знак протеста вывесить где-нибудь запретный сине-желтый флаг. Сначала хотели сделать это на столичном железнодорожном вокзале, но сообразили, что там полно народу, да и милиции хватает. Тогда и выбрали «нархоз», мимо здания которого проходят первомайские колонны граждан, демонстрирующие этим самым проходом международную солидарность трудящихся масс.

Флаг «националистов» в магазине не купишь, его сшили размером 86х60 см. Синюю ткань приобрели в универмаге, желтой не было – купили женский шарф нужного цвета. Все соединили в своей комнате, из черной подкладочной саржи вырезали и пришили на флаг тризуб, скопировав его с банкноты эпохи УНР, и печатными буквами подписали «Ще не вмерла Україна, ще її не вбито».

Глубокой ночью на 1 мая по пожарной лестнице слесарь-электросварщик Кукса, одев на обувь носки, дабы не наследить, взобрался на крышу. Студент – сантехник Москаленко внизу стоял «на атасе». Вскоре на флагштоке вместо красного флага ветер играл сине-желтым. Правда, недолго: в половине седьмого утра дворник, к сожалению, не бывший дальтоником, заметил подмену флага, устроил истерику, позвонил парторгу, тот набрал 02 и пошло-поехало…

КГБ вышло на одессита из-за украинского языка

КГБ довольно долго вычислял этих «буржуазных националистов»: ведь «шерстили» кого угодно, только не «пролетариат». Но профессионалов там, чего греха таить, хватало. Прошлись по промтоварным магазинам, выяснили, где куплены составляющие сине-желтого флага, составили фотороботы. В институте «вдруг» ввели диктанты – искали «нужный» почерк, как на флаге.

Обратили особое внимание на Москаленко и Куксу, которые общались исключительно на украинском. Москаленко вызвали в военкомат и дали заполнить анкету – обязательно печатными буквами (как на флаге). В комнату к ним подселили «правильного» человечка.

Арестовали «идеологических диверсантов» аж в феврале следующего, 1967 года, «впаяли срока» и отправили в концлагерь в «солнечную Мордовию». Там в 19-м лагере украинцы составляли 75% спецконтингента. Большинство – именно та «гнилая интеллигенция», которую так недолюбливала советская власть…

Долгая реабилитация

Отсидев «от звонка до звонка», Москаленко и Кукса вернулись домой, будучи поднадзорными, с разрешения КГБ трудоустроились на рабочие должности. Лишь через 3 года после обретения Украиной Независимости Москаленко и Куксе отменили политическую 62-ю статью Уголовного кодекса УССР(!). Но на Куксе осталась «висеть» 222-я (кухонный нож, которым он срезал красный флаг, записали как холодное оружие).

И лишь еще через 12 лет(!) Георгий Москаленко и Виктор Кукса были объявлены полностью чистыми перед Законом. Кукса тогда еще шутил: «Сколько еще чудес остается в нашей жизни: чтобы нас осудить, хватило трех дней и одного прокурора. А чтобы реабилитировать – 16 долгих лет и 40 судей двух палат Верховного суда Украины!»

Что касается Москаленко, то он с 1973 года жил в Буче под Киевом. И то, что Всевышний призвал его к себе в 2021 году, было явно фактом проявления к нему божьей благосклонности. Ибо в эту самую Бучу в 2022-м ворвалось ZVерье под триколором КГБ. И нет ни на йоту сомнения, что эфэсбэшные личинки Комитета Государственной Безопасности выкрали бы 83-летнего человека, как символ борьбы за Независимость Украины и вернули бы его в мордовские лагеря…

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Зачем путину Одесса: почему он грезит городом и разрушает его (видео)
    Зачем путину Одесса: почему он грезит городом и разрушает его (видео)

    Вся российская пропаганда вторит своему вождю путину – Одесса российский город. Но это не мешает рашистам обстреливать Одессу без ограничений – ракеты летят по церквям, порту и жилым домам. Парадокс? Нет. Историк Александр Алферов разложил по полочкам, почему так происходит. И события 2 мая 2014 к этому тоже имеют отношение.

    ПОДРОБНЕЕ
  • От химика до клоунессы: история одесситки, которая осуществила свою мечту
    От химика до клоунессы: история одесситки, которая осуществила свою мечту

    Знакомьтесь – это Татьяна Бербат, актриса, бывшая журналистка, мама, которая в сорок четыре года осуществила свою мечту и вышла на арену одесского цирка в качестве клоунессы. Именно о мечтах, возможностях и магии цирка мы и поговорили с этой яркой и харизматичной женщиной.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Сейчас у всех сердце открыто»: одесситы о добрых делах (видео)
    «Сейчас у всех сердце открыто»: одесситы о добрых делах (видео)

    Знаете ли вы, что каждое второе воскресенье апреля в мире отмечают День добрых дел? В этом году праздник пришелся на 14-е число, то есть день сегодняшний. Этот день был основан в Израиле еще в 2007 году. Инициатором выступила израильская меценатка Шари Арисон. Женщина объясняла свиты замыслов: когда люди имеют положительное настроение и делают добро – оно распространяется по всему миру как круги на воде после брошенного камешка.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как простой парнишка из Одессы стал советником «короля»
    Как простой парнишка из Одессы стал советником «короля»

    Футбол, который называют “королем спорта”, не знает возрастных и пространственных границ. И тут показательна история одессита Эдуарда Лучина. Он сумел сделать выдающуюся карьеру в футболе при отсутствии каких-то особых физических данных. А потом стал знаменитым спортивным ведущим в США. Как это удалось рабочему завода из Одессы, читайте в материале мастера спорта Александра Федорова.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как одесситы создают уникальное оружие для ПВО, аналогов которому нет в мире (видео)
    Как одесситы создают уникальное оружие для ПВО, аналогов которому нет в мире (видео)

    Приложение «єППО» одесской группы «Технари» известно, наверное, каждому украинцу. Но не все знают, что создатели этой программы разработали уже более десятка проектов для защиты нашего неба от вражеских атак. «Одесская жизнь» поговорила с сооснователем «Технарей» Геннадием Сульдиным о модернизации украинского ПВО, возможностях НАТО и виртуальной реальности для ЗСУ.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua