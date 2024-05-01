Первое мая: за что одессит Георгий Москаленко получил три года строгого режима

Какого цвета флаг Украины?

Одессита тогда советские власти приговорили к трем годам заключения, а его «подельник» – сельчанин с Киевщины Владимир Кукса – получил немного меньше (2 года лагерей). Статья Уголовного кодекса у обоих была одна и та же: антисоветская агитация и пропаганда.

Так что же такое они сотворили в ночь на 1 мая далекого 1966 года? По тем временам – нечто из области невозможного, ну просто прямо чеховское «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Но случилось: двое товарищей по рабочей «общаге» над главным корпусом Киевского «нархоза» (институт народного хозяйства) установили на флагштоке… сине-желтый флаг.

Тогда, отмечу, и термина такого не было – «сине-желтый». Цвета Независимости Украины уничижительно называли «жовто-блакытными». Кстати, и сейчас многие в нашей стране, правда, уже совершенно в другом тоне, называют наш флаг «жовто-блакитним». Это неверно: в Конституции Украины сказано, что наш флаг «синьо-жовтий». Да и наука геральдика учит, что цвета флага читаются сверху вниз.

Как два рабочих испортили коммунистам и кгбистам Первомай

Правда, в эрэфии, где мозги, да и все остальное тоже, набекрень и задом наперед, цвета флага, похоже, следует перечислять снизу вверх. Красный, Голубой, Белый – вот и выйдет КГБ. Этот самый КГБ и встал на уши, когда стало известно, что «флаг украинских буржуазных националистов» (это из протокола) красовался 1 Мая (!) над зданием ВУЗа в столице советской Украины.

Первому секретарю ЦК компартии Украины Петру Шелесту доложили. И аж все зашелестело! Искали, понятное дело, не среди представителей рабочего класса или трудового крестьянства, а среди «гнилой интеллигенции». Но «облом» вышел: сине-желтый флаг водрузили 26-летний электросварщик Виктор Кукса и 28-летний слесарь-сантехник Георгий Москаленко.

Они, отслужив срочную в армии, жили вместе в рабочем общежитии, вкалывали на стройке. Москаленко еще и учился на 4-м курсе вечернего факультета вышеупомянутого «нархоза». Будет неправдой утверждение, что они «жили политикой». Вот, что вспоминал Москаленко: «По выходным компанией человек в 20 выезжали за город на пикники. Зная, что там не подслушивают, говорили на запрещенные политические темы, выпивали по рюмашке за свободу Украины».

Там и решили, что возвращается сталинизм (с заменой Хрущева Брежневым в стране действительно стало «попахивать» тихой реабилитацией генералиссимуса, правда без характерной для сталинской эпохи «жести»).

Флаг Украины своими руками

Ну и решили в знак протеста вывесить где-нибудь запретный сине-желтый флаг. Сначала хотели сделать это на столичном железнодорожном вокзале, но сообразили, что там полно народу, да и милиции хватает. Тогда и выбрали «нархоз», мимо здания которого проходят первомайские колонны граждан, демонстрирующие этим самым проходом международную солидарность трудящихся масс.

Флаг «националистов» в магазине не купишь, его сшили размером 86х60 см. Синюю ткань приобрели в универмаге, желтой не было – купили женский шарф нужного цвета. Все соединили в своей комнате, из черной подкладочной саржи вырезали и пришили на флаг тризуб, скопировав его с банкноты эпохи УНР, и печатными буквами подписали «Ще не вмерла Україна, ще її не вбито».

Глубокой ночью на 1 мая по пожарной лестнице слесарь-электросварщик Кукса, одев на обувь носки, дабы не наследить, взобрался на крышу. Студент – сантехник Москаленко внизу стоял «на атасе». Вскоре на флагштоке вместо красного флага ветер играл сине-желтым. Правда, недолго: в половине седьмого утра дворник, к сожалению, не бывший дальтоником, заметил подмену флага, устроил истерику, позвонил парторгу, тот набрал 02 и пошло-поехало…

КГБ вышло на одессита из-за украинского языка

КГБ довольно долго вычислял этих «буржуазных националистов»: ведь «шерстили» кого угодно, только не «пролетариат». Но профессионалов там, чего греха таить, хватало. Прошлись по промтоварным магазинам, выяснили, где куплены составляющие сине-желтого флага, составили фотороботы. В институте «вдруг» ввели диктанты – искали «нужный» почерк, как на флаге.

Обратили особое внимание на Москаленко и Куксу, которые общались исключительно на украинском. Москаленко вызвали в военкомат и дали заполнить анкету – обязательно печатными буквами (как на флаге). В комнату к ним подселили «правильного» человечка.

Арестовали «идеологических диверсантов» аж в феврале следующего, 1967 года, «впаяли срока» и отправили в концлагерь в «солнечную Мордовию». Там в 19-м лагере украинцы составляли 75% спецконтингента. Большинство – именно та «гнилая интеллигенция», которую так недолюбливала советская власть…

Долгая реабилитация

Отсидев «от звонка до звонка», Москаленко и Кукса вернулись домой, будучи поднадзорными, с разрешения КГБ трудоустроились на рабочие должности. Лишь через 3 года после обретения Украиной Независимости Москаленко и Куксе отменили политическую 62-ю статью Уголовного кодекса УССР(!). Но на Куксе осталась «висеть» 222-я (кухонный нож, которым он срезал красный флаг, записали как холодное оружие).

И лишь еще через 12 лет(!) Георгий Москаленко и Виктор Кукса были объявлены полностью чистыми перед Законом. Кукса тогда еще шутил: «Сколько еще чудес остается в нашей жизни: чтобы нас осудить, хватило трех дней и одного прокурора. А чтобы реабилитировать – 16 долгих лет и 40 судей двух палат Верховного суда Украины!»

Что касается Москаленко, то он с 1973 года жил в Буче под Киевом. И то, что Всевышний призвал его к себе в 2021 году, было явно фактом проявления к нему божьей благосклонности. Ибо в эту самую Бучу в 2022-м ворвалось ZVерье под триколором КГБ. И нет ни на йоту сомнения, что эфэсбэшные личинки Комитета Государственной Безопасности выкрали бы 83-летнего человека, как символ борьбы за Независимость Украины и вернули бы его в мордовские лагеря…