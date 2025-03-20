Об этом сообщил журналистам ректор ЮНПУ Андрей Красножон.

Археологическую экспедицию возглавила доктор исторических наук Светлана Иванова. По словам Красножона, сейчас студенты работают с аппаратурой, которая, словно УЗИ, сканирует все, что есть под поверхностью земли. Она воспринимает электромагнитные волны, отражающиеся от объектов, находящихся под землей, и дает картинку, понятную профессионалам.

«Вместе с нашим коллегой, геодезистом Иваном Галтуренко мы продолжили работы, начатые еще до начала полномасштабного вторжения, и уже имеем намеки на наличие неких субструкций, скопления камней, что означает наличие фундамента в районе памятника Дюку де Ришелье», – рассказал Андрей Красножон.

Он также напомнил, что раскопки на Приморском бульваре уже велись в 2020 и 2021 годах, однако участок напротив фуникулера никем и никогда не исследовался, и, по прогнозам ученых, именно тут может находиться фундамент Хаджибейского замка, взятого штурмом в 1789 году войсками де Рибаса.

«Летом будем закладывать раскоп согласно сегодняшней разведке», – добавил ректор ЮНПУ.

Он также отметил огромную важность проводимых работ и будущих раскопок, так как это даст возможность локализовать месторасположение и сделать точную датировку возраста замка. И в частности, дать ответ на вопрос, кто же его строил – османы или литовцы.

Напомним, что в ходе раскопок 2020-2021 годов археологи не смогли найти сам замок, но обнаружили валы артиллерийской батареи, которая была пристроена к нему и контролировала своими орудиями вход в гавань. Она появилась в 1765 году, накануне очередной русско-турецкой войны.

Источник и фото Думская