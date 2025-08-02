Война, день 1256: ВСУ ударили по НПЗ и военным объектам в России

Ключевые моменты:

ВСУ атаковали цели в глубине России: поражены НПЗ в Рязани и Новокуйбышевске, топливная база и предприятие военной электроники в Пензе;

Эти удары стали ответом на ракетные и дроновые атаки по украинским городам;

В ночь на 2 августа РФ применила 53 дрона, 45 из них были уничтожены или подавлены ПВО;

На фронте – 172 боевых столкновения за сутки;

За сутки уничтожено более 1000 российских солдат, артиллерия, дроны и техника.

Ответ на террор: украинские дроны ударили по НПЗ и военным объектам в глубине России

В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по «верифицированным целям» РФ, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.

Как сообщает Генштаб ВСУ, эта атака стала ответом на недавние террористические обстрелы россией украинских городов, убийство и ранение мирных граждан.

Так, подтверждены попадания в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли страны-оккупанта – Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы. Также, украинские дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов «Анна нефтепродукт» в Воронежской области России. Кроме того, поражено предприятие АО «Пензское производственное объединение «Электроприбор», специализирующееся на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.

Зафиксировано множество взрывов и пожаров на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется.

Боевую работу проделали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

«Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих армию противника, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны принимают все законные меры, чтобы остановить геноцид нашего народа, который сегодня сознательно осуществляет московский режим. Продолжение следует…», – добавили в Генштабе.

Ночь под звуки ПВО: Украина отразила атаку из 53 дронов с разных направлений

По информации Воздушных сил, в ночь на 2 августа противник атаковал 53 средствами воздушного нападения: 45 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с таких направление, как Миллерово, Курск, Брянск (РФ), Гвардейское (Крым), а также 8-ю реактивными дронами из Брянской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

По данным Воздушного командования «Юг», ночью и утром 2 августа 2025 противовоздушной обороной юга Украины обезврежено 12 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов. Еще три беспилотника-имитатора локационно потеряны.

За прошедшие сутки, 1 августа, уничтожены три ударных БпЛА противника.

На Херсонском направлении враг нанес авиаудар с применением КАБов.

Фронт в огне: 172 боя за сутки и более 1000 потерь среди российских войск

Также Генштаб ВСУ сообщает: всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5859 обстрелов, из них 62 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Подлиман Харьковской области; Константиновка Донецкой области; Белогорье Запорожской области; Херсон, Казачье Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

Одним из самых горячих направлений фронта остается Покровское, где за минушие сутки наши защитники остановили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Уют, Лисовка, Луч, Зверевое, Удачное, Дачное и Зеленый Угол.

Не менее горячо было и на Новопавловском, Лиманском, На Северо-Слобожанском и Курском, Купянском, а также других направлениях фронта.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 139 БПЛА и 130 единиц автомобильной техники окупантов.