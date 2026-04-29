Ключевые моменты:
- В конце апреля на рынке Аккермана представлен широкий выбор сезонных овощей, зелени и фруктов, но цены на отдельные позиции остаются высокими
- Картофель продают по 70 грн/кг, огурцы – 85 грн/кг, а томаты черри достигают 200 грн/кг
- Яблоки стоят от 35 до 50 грн/кг, первая клубника – 300 грн/кг.
- Свинина обойдется в 250 грн/кг, домашние яйца – 60 грн, овечий сыр – 120 грн, также в продаже есть черноморская барабулька по 38 грн за 100 г.
Овощи, фрукты и зелень: весеннее разнообразие
На прилавках уже активно продается как выращенная в грунте продукция, так и свежая зелень. Однако цены на некоторые позиции заметно различаются в зависимости от сорта и качества товара. Местная клубника уже появилась в продаже, однако стартовая цена на нее достаточно высока.
Вот что сейчас предлагают продавцы (цены за кг):
- картошка «Ривьера» – 70 грн;
- картошка «Кубанка» – 25 грн;
- капуста белокочанная – 20 грн;
- капуста молодая – 55 грн;
- морковь – 25 грн;
- лук – 60 грн;
- кабачки – 70 грн;
- огурцы – 80–85 грн;
- перец сладкий – 150–200 грн;
- помидоры – 200 грн;
- зелень – 10 грн за пучок;
- яблоки – 45–50 грн;
- клубника – 300 грн.
Яйца и молочная продукция: свежее от производителей
Фермерские молочные продукты и яйца на рынке пользуются неизменным спросом. Вот сколько за них просят продавцы (цены за кг):
- брынза коровья – 140 грн;
- брынза овечья – 120 грн;
- творог – 140 грн.
- домашние яйца – 60 грн десяток.
Мясные ряды: выбор для покупателей
На прилавках представлен широкий ассортимент мясной продукции. Свежую свинину реализуют по 250 грн за килограмм, а субпродукты, например, ножки, отдают и по 100 грн за килограмм. Вот примерные цены (за килограмм):
- говядина – 160–250 грн;
- свинина – 220–250 грн;
- сало – от 50 до 200 грн.
Рыбные ряды: от привычного улова до деликатесов
Ценовой диапазон на рыбу колеблется от 70 до 125 грн. В рыбных рядах представлены как привычные обитатели Черного моря, так и морские деликатесы.
Цены за килограмм:
- минтай – 190 грн;
- хек – 220 грн;
- скумбрия – 300 грн;
- сельдь матье малосольная – 250 грн;
- мойва – 220 грн.
А вот морские деликатесы реализуют по такой цене за 100 грамм:
- барабулька – 38 грн;
- вомер – 45 грн;
- кальмар – 35 грн;
- креветки – 48 грн;
- креветки хвосты очищенные – 60 грн;
- мидии – 38 грн.
Таким образом, аккерманский базар продолжает обеспечивать жителей свежей продукцией, а цены остаются предметом ежедневного внимания как продавцов, так и покупателей.
