Ключевые моменты:

В конце апреля на рынке Аккермана представлен широкий выбор сезонных овощей, зелени и фруктов, но цены на отдельные позиции остаются высокими

Картофель продают по 70 грн/кг, огурцы – 85 грн/кг, а томаты черри достигают 200 грн/кг

Яблоки стоят от 35 до 50 грн/кг, первая клубника – 300 грн/кг.

Свинина обойдется в 250 грн/кг, домашние яйца – 60 грн, овечий сыр – 120 грн, также в продаже есть черноморская барабулька по 38 грн за 100 г.

Овощи, фрукты и зелень: весеннее разнообразие

На прилавках уже активно продается как выращенная в грунте продукция, так и свежая зелень. Однако цены на некоторые позиции заметно различаются в зависимости от сорта и качества товара. Местная клубника уже появилась в продаже, однако стартовая цена на нее достаточно высока.

Вот что сейчас предлагают продавцы (цены за кг):

картошка «Ривьера» – 70 грн;

картошка «Кубанка» – 25 грн;

капуста белокочанная – 20 грн;

капуста молодая – 55 грн;

морковь – 25 грн;

лук – 60 грн;

кабачки – 70 грн;

огурцы – 80–85 грн;

перец сладкий – 150–200 грн;

помидоры – 200 грн;

зелень – 10 грн за пучок;

яблоки – 45–50 грн;

клубника – 300 грн.

Яйца и молочная продукция: свежее от производителей

Фермерские молочные продукты и яйца на рынке пользуются неизменным спросом. Вот сколько за них просят продавцы (цены за кг):

брынза коровья – 140 грн;

брынза овечья – 120 грн;

творог – 140 грн.

домашние яйца – 60 грн десяток.

Мясные ряды: выбор для покупателей

На прилавках представлен широкий ассортимент мясной продукции. Свежую свинину реализуют по 250 грн за килограмм, а субпродукты, например, ножки, отдают и по 100 грн за килограмм. Вот примерные цены (за килограмм):

говядина – 160–250 грн;

свинина – 220–250 грн;

сало – от 50 до 200 грн.

Рыбные ряды: от привычного улова до деликатесов

Ценовой диапазон на рыбу колеблется от 70 до 125 грн. В рыбных рядах представлены как привычные обитатели Черного моря, так и морские деликатесы.

Цены за килограмм:

минтай – 190 грн;

хек – 220 грн;

скумбрия – 300 грн;

сельдь матье малосольная – 250 грн;

мойва – 220 грн.

А вот морские деликатесы реализуют по такой цене за 100 грамм:

барабулька – 38 грн;

вомер – 45 грн;

кальмар – 35 грн;

креветки – 48 грн;

креветки хвосты очищенные – 60 грн;

мидии – 38 грн.

Таким образом, аккерманский базар продолжает обеспечивать жителей свежей продукцией, а цены остаются предметом ежедневного внимания как продавцов, так и покупателей.

