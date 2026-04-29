Цены на фрукты на рынке в Аккермане

Ключевые моменты:

  • В конце апреля на рынке Аккермана представлен широкий выбор сезонных овощей, зелени и фруктов, но цены на отдельные позиции остаются высокими
  • Картофель продают по 70 грн/кг, огурцы – 85 грн/кг, а томаты черри достигают 200 грн/кг
  • Яблоки стоят от 35 до 50 грн/кг, первая клубника – 300 грн/кг.
  • Свинина обойдется в 250 грн/кг, домашние яйца – 60 грн, овечий сыр – 120 грн, также в продаже есть черноморская барабулька по 38 грн за 100 г.

Овощи, фрукты и зелень: весеннее разнообразие

На прилавках уже активно продается как выращенная в грунте продукция, так и свежая зелень. Однако цены на некоторые позиции заметно различаются в зависимости от сорта и качества товара. Местная клубника уже появилась в продаже, однако стартовая цена на нее достаточно высока.

Вот что сейчас предлагают продавцы (цены за кг):

  • картошка «Ривьера» – 70 грн;
  • картошка «Кубанка» – 25 грн;
  • капуста белокочанная – 20 грн;
  • капуста молодая – 55 грн;
  • морковь – 25 грн;
  • лук – 60 грн;
  • кабачки – 70 грн;
  • огурцы – 80–85 грн;
  • перец сладкий – 150–200 грн;
  • помидоры – 200 грн;
  • зелень – 10 грн за пучок;
  • яблоки – 45–50 грн;
  • клубника – 300 грн.

Читайте также: Овощи дорожают: сколько еще будет продолжаться ценовой скачок в Одессе

Яйца и молочная продукция: свежее от производителей

Фермерские молочные продукты и яйца на рынке пользуются неизменным спросом. Вот сколько за них просят продавцы (цены за кг):

  • брынза коровья – 140 грн;
  • брынза овечья – 120 грн;
  • творог – 140 грн.
  • домашние яйца – 60 грн десяток.

Мясные ряды: выбор для покупателей

На прилавках представлен широкий ассортимент мясной продукции. Свежую свинину реализуют по 250 грн за килограмм, а субпродукты, например, ножки, отдают и по 100 грн за килограмм. Вот примерные цены (за килограмм):

  • говядина – 160–250 грн;
  • свинина – 220–250 грн;
  • сало – от 50 до 200 грн.

Ранее мы рассказывали о ценах на базарах Одесской области перед Пасхой

Рыбные ряды: от привычного улова до деликатесов

Ценовой диапазон на рыбу колеблется от 70 до 125 грн. В рыбных рядах представлены как привычные обитатели Черного моря, так и морские деликатесы.

Цены за килограмм:

  • минтай – 190 грн;
  • хек – 220 грн;
  • скумбрия – 300 грн;
  • сельдь матье малосольная – 250 грн;
  • мойва – 220 грн.

А вот морские деликатесы реализуют по такой цене за 100 грамм:

  • барабулька – 38 грн;
  • вомер – 45 грн;
  • кальмар – 35 грн;
  • креветки – 48 грн;
  • креветки хвосты очищенные – 60 грн;
  • мидии – 38 грн.

Таким образом, аккерманский базар продолжает обеспечивать жителей свежей продукцией, а цены остаются предметом ежедневного внимания как продавцов, так и покупателей.

Для сравнения: ранее мы знакомили читателей с ценами на одесском Привозе в конце апреля.

