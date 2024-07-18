Что думают об Одессе жители Киева, Днепра и Львова

Об этом говорится в отчете проекта Деколонізаця, составленного на основании национального опроса жителей Киева, Днепра и Львова.

Исследование, целью которого является выявление представлений украинцев об Одессе, определение историко-культурных мифов и стереотипов, связанных с Одессой, было проведено в ноябре 2023 года.

«У нас бы так не сказали»: что понравилось и не пронравилось в Одессе днепрянам

Среди жителей Днепра Одесса часто считается престижным местом отдыха, но это связано с высокими затратами:

«Одесса считается лакшери отдыхом…, как Турция… Аркадия, Ланжерон… Все очень-очень дорого…».

Одессу считают привлекательной и интересной, в частности за ее архитектуру, культурные мероприятия и колоритное общение с местными жителями.

Сравнивая Одессу с Днепром, участники опроса отмечают, что в нашем городе много памятников, больше сохранилось исторической архитектуры, больше культурных мероприятий.

Жители Днепра отмечают отсутствие удобств для туристов, таких как информационные центры или удобные транспортные маршруты:

«Было бы очень удобно, если бы был какой-то экранчик, чтобы нажать на него и вся карта перед глазами — как проехать туда или сюда… А то гугл-мапс не всегда верно все показывает…».

Отдельные участники отмечают необычное движение транспорта:

«Едет трамвай — машины не могут проехать… все нарушают, едут как хотят…».

Другие отмечают положительные впечатления от экскурсий и местного колорита:

«Мне в целом Одесса понравилась. Эти маленькие автобусики экскурсионные с одесским колоритом, с шутками очень понравились».

Некоторые участники выражают свои положительные впечатления от архитектуры, культурных мероприятий и других особенностей города:

«Мы видели все эти маленькие дворики и какие-то кафешечки… Я шла и как ребенок «Ах, красиво» и колорит этот… пыталась рассматривать все…». Одна из участниц сказала: «Мы с людьми общалась и еще мы взяли экскурсию на автобусике, а гид был тот, что еще работает у вас на телевидении одесском…. Он и из советских фильмов приколы говорил и так шутил… такой юморной!».

Жители Днепра отмечают разницу в общении и атмосфере между Одессой и их городом:

«Я вспомнил о колорите еще! Мы когда были в Братиславе в Словакии, то стояли на остановке, и вдруг подходит какой-то мальчик, и говорит (а мы в 18 году тоже еще на русском языке говорили) — о! Если вы будете в Одессе, то подходите, я вам такую экскурсию проведу!!! И это прям человек-колорит!..В Днепре у нас бы так не сказали, нет у нас такого!» .

Услышали от днепрян и разочарование от некоторых ожидаемых вещей в Одессе:

«Было ощущение это — «ожидание и реальность» — Потемкинская лестница — это должно было быть что-то с золотыми перилами!!! А так — пошли и спустились))))».

Отдельные респонденты указывают на важность первого впечатления от социальной среды. Они отмечают противоречие между красотой вокзала и присутствием бездомных и ромов, спящих рядом. И выражают надежду, что местные власти или общественные организации могут улучшить ситуацию вокруг вокзала, сделав его более приятным и безопасным для туристов.

«Кафешки, еда, Дерибасовская…»: что привлекает в Одессе киевлян

Киевляне в свою очередь отмечают положительные изменения в Одессе, особенно в плане распространения украинского языка и патриотических настроений среди молодежи. Они замечают, что город стал более открытым и дружественным к украинской культуре:

«Одесса сильно изменилась… Очень добрые люди, много украинского языка… Раньше в Одессе вообще не было украинского языка, а сейчас и в кафешках… И это не то, что людей заставляют, а это такая украинизация, что поднимаются украинские корни у людей. Люди старшего возраста 50+ все равно русскоязычные, но они очень лояльно относятся… и в городском транспорте все могут разговаривать. Раньше в Одессе я бы и не спросила на украинском, а сейчас женщины все очень приветливые и отвечают. Одесса сейчас очень изменилась».

Одесса привлекает киевлян своей богатой культурной жизнью, в частности театрами, оперой, джазовыми концертами и другими мероприятиями.

Еще киевляне ценят спокойный темп жизни в Одессе и ее расслабленную атмосферу по сравнению с более динамичной столицей:

«Одесса — это лаундж, одесситы — это спокойствие».

Продолжая тематику энергии, еще один участник опроса сравнивает Одессу с женщиной:

«Если Киев это для меня более бизнес-город, мужской по энергии, конкурентный город, то Одесса именно более культурный, более женский по энергии…».

Киевляне ценят прогулки по Одессе за ее уникальную атмосферу, архитектуру и культурные мероприятия. мероприятия. Они выражают восхищение от исторических улиц, двориков и морских пейзажей. Один из участников выразил восхищение архитектурой и атмосферой Одессы:

«Очень люблю Одессу, там вообще другой менталитет. Ты идешь там и просто радуешься… Там каждая улица, каждый переулок — это все история».

Другой участник поделился своим опытом пешеходных прогулок и посещения культурных мероприятий:

«Я зимой обошла все театры, полностью пересмотрела репертуары… Я не автомобилист, и в плане пешеходных прогулок летом от 15 станции до Аркадии можно было пройти пешком… Мне было очень удобно перейти с одной улицы на другую именно для пеших прогулок».

Некоторые киевляне также выразили восхищение от открытых городских пространств, таких как пляжи и набережные:

«Я любила пройтись с 15 станции вдоль… но какие же там есть дворики замечательные!».

Что касается гастрономической составляющей во время путешествия в Одессу, то комментарии свидетельствуют оположительное отношение к гастрономическим возможностям Одессы, с акцентом на многообразие, доступность и атмосферу заведений питания. Киевляне отмечают большой выбор заведений и вкусную еду в центральной части города:

«Было где приобрести недорого выпечку, перекус — но тоже места надо знать!»

Отдельного внимания заслуживает отношение одесситов к котам, респонденты фиксируют

положительное отношение жителей города к животным и их готовность заботиться о них:

«Меня поразило очень большое количество котов — и они все такие ухоженные, опрятные. И даже когда идет кошка, то все разошлись… и она так по-барски идет».

Киевляне разочарованы состоянием исторического центра Одессы, отмечая его запущенность и грязь:

«Исторический центр — это ужас, все падает, рушится, заброшенный, грязный». «Летом мы приехали и было очень грязно…».

Также указывают на устарелость и неэффективность общественного транспорта в Одессе, точнее упоминали о проблемах с комфортом и безопасностью в общественном транспорте Одессы, в частности о «старых маршрутках» и отсутствии контроля за оплатой проезда.

Участники также обращали внимание на проблемы с инфраструктурой на пляжах, в частности на отсутствие туалетов и застройку прибрежных территорий. Один из респондентов утверждает, что:

«На пляже тоже проблема с туалетами… там уже нет и того туалета, который был в прошлом году».

Загрязнение моря также является острой проблемой:

«Самое страшное — что городские коллекторы прямо в море выходят! И ты стоишь в море и можешь увидеть, как возле тебя что-то плавает!».

«Сейчас ехать опасно!» — мнение жителей Львова об Одессе

Львовяне отмечают уникальность и колорит Одессы, что делает ее привлекательной для посещения:

«Колоритное — это для меня интересное, оно не похоже на другие города. Когда я была в Одессе, то казалось будто я выезжаю из страны…»

Львовяне ценят гастрономические возможности Одессы, включая разнообразие заведений и культурные мероприятия:

«Обычно мы делали себе гастро-туры, а не ехали как в курортный городок или на море. Очень нравился «Сабанеев», они классные мастер-классы проводили, концерты, даже симфонические. Еще нравится ресторан «Юг», Немо — в этом ресторане тоже был официант, который не понимал язык, мы отзыв оставили и нам

ответили, какую-то скидку сделали… «Санторини», «Рыба» очень хорошие рестораны. Мы так и в Краков ездили на 2-3 дня «попить кофе», погулять и в Одессу так же. Очень жаль, что сейчас не можем так ездить…»

Последние события (атаки дронов, ракетные удары) в Украине и отдельно в Одессе повлияли на восприятие безопасности в Одессе среди львовян:

«Есть такое ощущение, что сейчас опасно ехать!». Так же было респонденты выражают сожаление из-за ограничений в возможности посещать Одессу для отдыха на море из-за ситуации с безопасностью: «Есть такое ощущение, что сейчас опасно ехать!…»

Жители Львова воспринимают Одессу как город с богатой культурой и историей:

«…Они рассказывают именно за Одессу как культурный город. Я была до 21 года сугубо погулять и мы ехали где-то на месяц, отдохнуть просто морально — море, рыба, прогулки, ресторан «Рыба», это мы с мужем очень любим. Мы очень много пешком гуляем. Первый раз, когда мы с мужем приехали …. А у нас с площади Рынок можно выйти на Театральную… А здесь еврейские эти улочки маленькие — ну здесь можно просто потеряться… и когда идешь, то просто любуешься каждым домом, каждым этажом. Даже дом с Атлантами, если его фотографировать с разных ракурсов, то по-другому выглядит».

Впечатление от пляжей львовян идентично мнениям киевлян, некоторые респонденты выражают недовольство состоянием пляжей в центре:

«Единственное, что мне не понравилось, так это грязные пляжи», «Относительно моря, то конечно, что в городе грязно, надо ехать на поселок Котовского или в другую сторону города, чтобы в чистом море купаться».

Многие львовяне отмечают, что основной причиной для посещения Одессы является посещения Одессы является возможность купаться в море и наслаждаться пляжным отдыхом:

«Я бы с удовольствием поехал в Одессу летом, если бы там можно было бы в море искупаться».

Однако, некоторые выражают беспокойство относительно безопасности из-за возможности подорваться на мине и загрязнения воды.

Отношение жителей Львова к Одессе является многогранным, сочетая в себе как положительное отношение к культурной специфике и гастрономии города, так и негативное восприятие, связанное с инфраструктурными недостатками и языковыми разногласиями, отмечается в отчете.