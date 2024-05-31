Ресторан «Мамалыга»: все оттенки молдавской кухни в Одессе (фоторепортаж)

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За две недели ажиотаж вокруг заведения немного упал, поэтому Одесская жизнь решила тоже посетить «Мамалыгу» и узнать, что интересного там можно отведать, и сколько будет стоить ужин.

Ресторан Мамалыга – относится к известной в городе сети, которая работает уже десять лет. В нее входят популярные заведения национальных кухонь: кафе крымскотатарской кухни Хаджибей и Крым, итальянской – Моника, греческой – Никос, грузинской – череда Хинкалень во всех районах города. Можем успокоить читателей, владельцы – одесситы, знающие все о вкусе своих сожителей и гостей города.

Эти рестораны выделяются яркими “инстаграммными” интерьерами, относительно невысокими ценами и средними по размерам порциями. Благодаря такой политике в этих заведениях обычно много людей даже в будни, а вечером пятницы и субботы столики лучше заказывать заранее даже сейчас, во время военного положения.

Украинский дизайн и мебель из Парижа

По словам совладельца “Мамалыги” Михаила Серебрина, концепция ресторана вынашивалась долгие четыре года и сначала он должен был открыться в Городском саду. Но не сложилось. Зато сейчас «Мамалыга» удачно дополнила гастрономическую пару «Никоса» и «Моники», таким образом формируя «вкусный квартал», который с улицы Греческой еще немного и дотянется Дерибасовской.

Ресторан находится в старинном здании и архитектору Денису Биленко удалось почистить и сохранить старинный фасад с огромными окнами. Он очень осторожно вписал национальный колорит и лишь подчеркнул традиции региона. По словам совладельцев, практически все работы в ресторане были выполнены вручную, а авторская мебель была специально разработана и изготовлена ​​в Париже. Также из Европы приехало 25 тонн разных материалов. Потолок из лозы плелся на месте в течение четырех месяцев. Также здесь находится одна из самых больших коллекций кувшинов в стране.

Ресторан состоит из нескольких этажей. Совсем скоро здесь откроется летняя площадка на улице и терраса во дворе. Таким образом, «Мамалыга» сможет принять более трехсот посетителей. Несмотря на размер здесь достаточно уютно – на стенах натуральные материалы, этно ковры, цветы.

А что в меню?

Меню Мамалыги составлял бренд шеф из Молдовы вместе с одесскими коллегами. Оно получилось достаточно большим. Общее количество позиций – 58! Здесь можно найти блюда из речной рыбы, всех видов мяса, в том числе утки и кролика, много овощных блюд, по несколько вариаций популярных блюд: семь видов вертуты, шесть вкусов мамалыги и пять видов плацинды.

Обложка бумажного меню оформлена в виде домотканого полотенца. Также существует электронное меню с фотографиями и возможностью поставить сердечко любимые блюда. так что, если вы не знаете, что заказать можно ориентироваться на вкусы публики.

Цитаты из меню:

Трюфельная Мамалыга — готовим из румынской муки с трюфелем — 80 грн.

Фасолица с рубленым печеным перцем и турте (лепешки) — 93 грн.

Лимба — слайсы баклажана завернуты с пастой из брынзи грецких орехов — 145 грн.

Ардей — сладкий маринованный перец с выдержанной брынзой — 157 грн.

Салат с рваным утиным мясом , выдержанной брынзой, хрустящим яблоком, изюмом и гранатовым соусом — 235 грн.

Черба овощная с фасолью, сладким перцем и томатами — 97 грн.

Плачинка со шпинатом, яйцом и зеленью — 95 грн.

Вертута с сыром, брынзой и зеленью — 120 грн.

Кавирма из томленного ягненка с овощной манжой — 289 грн.

Хрустящий карп в кукурузной муке с мамалигой, соусом муждей, сметаной и выдержанной брынзой — 235 грн.

Кушма Гугуцы с вишней — 140 грн.

Чернослив в вине и специях с муссом из шоколада и сливочным кремом — 140 грн

Блюда бессарабской кухни в целом и молдавской в ​​частности чрезвычайно сытны. И, конечно, за один раз просто физически невозможно понять даже четверть меню. Поэтому совет – собирайте в Мамалыгу крупную компанию, заказывайте разные закуски и основные блюда, чтобы можно было делиться и попробовать разные вкусы и варианты.

Молдовская кухня формировалась под влиянием греческой, турецкой, балканской, западноевропейской традиций.

Винная карта

Винная карта состоит по большей части из вин Молдовы – знаменитых Пуркарю и Крикова, современных виноделий Et Cetera и Bostavan бессарабских вин одещины — Kolonist и Villa Tinta. Также владельцы купили собственный виноградник чтобы делать и подавать на стол свое «домашнее» вино.

Я решила заказать: Заму (125 грн), Урсулец — хрустящие шарики из мамалиги и брынзой (117 грн), Мититеи (210 грн), Плачинду с сыром и выдержанной брынзой (105 грн). На десерт заказала легендарную Бабу нягре с мороженым (115 грн) и не смогла отказаться от культового торта Вечерний Кишинев (140 грн). К еде здесь подадут питьевую воду, а я еще взяла бокал Известного криковского сухого Муската (55 грн. – 100 гр).

Блюда и десерты

Официант предупредил, что уже «час пик», так что ждать блюда придется долго, минут 20-25. Впрочем, суп принесли через несколько минут, а мамалыгу и метитеи через минут пятнадцать.

Хочу сказать, что из-за частых командировок в Бессарабию, с молдавской кухней я знакома довольно близко. Мамалыга – блюдо, которое мы нежно любим в нашей семье, и которое я готовлю обязательно, когда к нам приходят друзья, особенно когда они из других регионов. Голубцы из виноградных листьев, кавирма, фасоль, чернослив в вине также частые гости на нашем домашнем столе. Конечно, я готовлю все это немного по-другому, чем в Бессарабских селах. Они у меня, более легкие, диетические, если можно так сказать.

Заму я никогда не ела, ведь для ее приготовления нужен квас на отрубях, который нужно только готовить самим, потому что в наших магазинах в отличие от Молдовы , он не продается. Его название – борш. Вкус Зами оказался таким, как я его себе представляла – насыщенным, с кислинкой. Насыщенно желтая нежная домашняя лапша контрастировала с упругим мясом домашней курицы. А сам суп, по колористике, походил на яркий ковер со стены напротив.

Урсулец — хрустящие, довольно большие шарики из мамалиги, начиненные внутри брынзой, политые трюфельным соусом и сметаной. Вкуса трюфеля не почувствовала, ведь брынза его перебивает.

Митеи подаются с горсткой маринованного синего лука и на подушке из пюре из молодого горошка. Так написано в меню. На самом деле, пюре горошка смешано с картофельным пюре и это сразу почувствовалось по вкусу. Официант подтвердил мои сомнения. Это вполне понятно по экономическим причинам, но не ясно, почему об этом не говорится в описании блюда. Митетеи из телятины очень нежные и сочные. Хочется еще!

Плацинды с сыром и брынзой на мой вкус достаточно пресны, но соглашаюсь с тем, что очень мало людей любят агрессивный вкус и аромат овечьей брынзы. Думаю, именно поэтому шеф решил немного их пригладить. В следующий раз попробую полить эти плачинды медом. Думаю, это будет удачное решение. Попробуйте и вы, расскажите, понравилось ли.

Баба Нягре, десерт, который я мечтала попробовать уже много лет. Это невероятно легкий, ячеистый бисквит, основа которого большое количество куриных яиц. Он выпекается много часов в форме с толстыми стенками и приобретает необычайную пористую структуру, которая словно губка впитывает в себя разнообразные пропитки. Здесь ее подают немного теплой, политой вареньем из зеленых грецких орехов и шариком мороженого из халвы.

Торт «Вечерний Кишинев» – сладкая визитка столицы Молдовы, как у нас, «Киевский». Он состоит из лепешек в которые добавлены орешки и чернослив, перемазанные сметанным кремом и залитых шоколадной глазурью. Торт в меру сладкий, чернослив придает ему баланс, а хорошо пропитанные коржи тают во рту.

Общие впечатления

Во — первых, хочется порадоваться, что несмотря на изнурительную войну, в нашем городе все равно открываются новые заведения. Во – вторых, радует и то, что это доступный ресторан с локальными продуктами и украинской душой, интересными деталями. В третьих, здесь хорошее и ненавязчивое обслуживание, официанты знают блюда. Все блюда, которые я попробовала, были хорошо приготовлены и красиво оформлены. Да, некоторые вкусы немного отличаются от моих личных, но желание прийти сюда еще не раз в компании с друзьями осталось. Если вы любитель сладкого – сюда можно с уверенностью заходить только ради десертов.

Вкусных вам удовольствий, а мы пошли искать следующее “Вкусное место” в Одессе.

Важно! Данный материал не является рекламным и отражает исключительно субъективный вкус и мнение автора.