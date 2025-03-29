В этом видео Александр Отдельнов рассказывает:

Как это явление развивалось в Одессе в разные исторические периоды?

Где чаще всего собирались его представительницы?

Какие известные одесские фигуры связаны с этой сферой?

В каком здании расположилось самое большое заведение Одессы?

Как связаны между собой офицерские бани и одесские катакомбы?

Почему одесская швейная фабрика тесно связана с этим «бизнесом»?

Как на фасаде отеля «Бристоль» увековечили одесскую кокотку?

Одесские заведения для мужских развлечений

На протяжении веков любовь за деньги существовала в разных уголках мира. Одесса, как крупный портовый город, не стала исключением. Здесь всегда было немало мужчин, которые охотно тратили деньги на удовлетворение основного инстинкта. Первые письменные упоминания об этой профессии восходят еще к шумерским записям, а уже в Древней Греции эта деятельность даже облагалась налогами.

В дореволюционной Одессе ситуация достигла своего пика. Денег в городе было много, а после отмены крепостного права сюда хлынул поток молодых девушек в поисках лучшей жизни.

Четкая структура и иерархия

Заведения для жриц любви были четко организованы, имели свою иерархию и даже официально утвержденные правила. Женщины работали в домах, которые управлялись мадам — и только женщинами. Все нарушения карались штрафами, а клиенты могли найти нужные адреса в специальных справочниках. Цены также разнились: если на Молдаванке услуги стоили 12 копеек, то в престижных салонах — 15 рублей.

Эта сфера была настолько обыденной для города, что на фасаде одной из самых известных гостиниц города изображена именно такая обнаженная девушка, со слезами провожающая кавалера. Хотите узнать, еще это га отель? Смотрите полное видео!

Большевистская революция

Большевистская революция изменила Одессу. Торговля пришла в упадок, деньги обесценились, а девушки вынуждены были переходить на бартер. Когда в город вошли войска Антанты, рядом с портом возникло крупнейшее развлекательное заведение для интервентов. Но продолжалось это недолго — когда Антанта ушла, большевики ликвидировали очаг разврата. Женщин заставили работать на швейной фабрике, которая впоследствии получила имя Воровского.

Что было дальше? Как складывалась судьба тех, кто когда-то наполнял улицы Одессы ночной жизнью? Ответы — в нашем видео! Не упустите возможность узнать больше о скрытой стороне истории города. Смотрите полный выпуск на нашем канале!

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