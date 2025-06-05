Переименование как переосмысление

Улица, объединяющая площадь 10 Апреля и 5-ю станцию Большого Фонтана, ранее носила имя Ивана Черняховского – советского генерала украинского происхождения, дважды Героя СССР. После провозглашения независимости Украина не торопилась пересматривать наследие советских военных. Но в условиях полномасштабной войны с Россией государство и общество активнее задают вопрос: кого и зачем мы чествуем?

В 2023 году указом Президента Украины Черняховского лишили права быть именем Национального университета обороны Украины. А позже, в 2024-м, его имя исчезло и с одесской карты.

Иван Черняховский: генерал советской эпохи

Родился в 1906 году в Черкасской области. Иван Черняховский сделал стремительную военную карьеру: в 37 лет стал самым молодым генералом армии в истории СССР. Командовал войсками на Брянском, 3-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Литвы.

Погиб 18 февраля 1945 года в Восточной Пруссии (ныне территория Польши) от обломка мины при обстреле. Его похоронили в Вильнюсе.

В течение десятилетий Черняховского чтили как одного из ключевых советских полководцев. Его именем называли улицы, школы, воинские части. Но вместе с признанием его военных заслуг историки поднимали и вопрос ответственности за советские репрессии.

В частности, именно на территории, освобожденной войсками Черняховского в Литве, советские власти арестовали и депортировали несколько тысяч представителей литовского подполья – в том числе генерала Повилайтиса, который возглавлял сопротивление. Именно Черняховский приказал арестовать его и передал НКВД. В 1991 году, когда Литва стала независимой, власти признали Черняховского оккупантом. Его памятник был демонтирован, а останки возвращены в Россию. Украина, наконец, тоже переосмыслила его фигуру. Но на это ушло гораздо больше времени.

Артур Савельев: молодой одессит с сильным чувством справедливости

Артур родился в 2000 году в семье, живавшей в Одессе более века. Учился в Первом одесском лицее, был старшим братом и опорой своей семьи.

С детства Артур проявлял любознательность и глубокую чувствительность к миру. Рано начал говорить, читал, много интересовался историей, философией. Уже в подростковом возрасте он присоединился к молодежному крылу Нацкорпуса – помогал людям во время пандемии, участвовал в общественных инициативах, помогал эвакуировать животных из приютов.

После школы Артур поступил в Одесскую национальную академию пищевых технологий, но уже через год понял: его призвание – служить. Изучал философию, увлекался идеями свободы и государственности, мечтал вернуться к учебе после войны.

Его военный путь начался в 2020 году с добровольного контракта с Национальной гвардией. После подготовки в Мариуполе он стал старшим пулеметчиком в спецподразделении «Азов», подчиненном Нацгвардии.

Артур не имел специальных льгот, даже наоборот: несмотря на врожденный порок сердца, никогда не просил послаблений, выполнял все нормативы и был одним из лучших в подразделении. Постоянно обучался, проходил дополнительные курсы.

24 февраля 2022 года Артур находился в Мариуполе, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Вместе с собратьями он держал оборону города до последнего. Погиб в апреле 2022 года. В течение более года семья Артура ждала подтверждения его гибели, ведь тело осталось на оккупированной территории. Так что семье даже не оставили шанса попрощаться с парнем.

Указом Президента Украины он был посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени. А в 2024 году в его честь переименовали улицу в Одессе.

Черняховский – часть истории Второй мировой. Савельев – герой нашего времени. Один – символ эпохи, когда у Украины не было собственной государственности. Второй – ее защитник.

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