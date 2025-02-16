супстанция
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Внимание, данный материал не является рекламным, все блюда покупались за счет редакции. Все размышления отражают субъективный вкус автора.

Рай для супоманов, какой он?

супстанция

Люди делятся на два типа: тех, кто жить не может без первых блюд, и на тех, кто их терпеть не может. В украинской культуре первых значительно больше. Именно поэтому в любом заведении питания, от самого дешевого кафе до изысканного ресторана, в меню будет несколько видов супа. Даже в заведении с итальянской кухней можно найти борщ, а популярность восточных фо бо или том яму давно вышла за пределы тематических восточноазиатских кафе.

супстанция

Но основатели этого кафе пошли дальше. Почти все свое меню и место на кухне они отдали супам. Заведение находится не в самом проходном месте — на Карантинном спуске, но здесь всегда много посетителей. Заведение существует уже пять лет, то есть открылось во времена карантинов, и сейчас вместе со всем городом страдает от обстрелов и блэкаутов, но держится на любви его постоянных посетителей.

супстанция

Формат «Супстанции» — городское кафе, куда можно забежать на обед как одному, так и в компании коллег. Для этого здесь есть столики на одного и стол, за которым разместится до десяти человек одновременно. Летом на площадке устанавливают большие зонтики от солнца с шезлонгами, вернуться из-под которых в офис сложновато.

А что в меню?

сайт меню супы
сайт меню супы
сайт меню супы
сайт меню супы
сайт меню супы
сайт меню супы

Но давайте заглянем в меню. Здесь всего два раздела: супы и закуски. Как я уже говорила, основную ставку сделали на супы — никаких завтраков и даже сладких блюд!

Однако здесь обычно есть пять видов борща, закарпатский бограч и грибная юшка, капустняк, куриный бульон, рыбные ухи и сербанки. Также здесь можно найти популярные супы других культур: вьетнамский фо бо и тайский том ям, малазийскую лаксу на кокосовом молоке и японский том ям, суп-пюре из чечевицы, сырный суп или карри суп. В теплое время года здесь готовят и холодные супы.

сайт меню закуски
сайт меню закуски
сайт меню закуски

Закуски — это логичные дополнения к основному блюду: питы, хумус, форшмак, картопляники, паштет, пампушки. Есть три вида оливье, куда же без него. Кстати, здесь можно заказать и блюда на компанию. Это выглядит как два литра супа или борща, килограмм салата и тому подобное. Стандартная порция — это 300-500 граммов супа и 150-250 граммов закуски.

инста

Кроме того, иногда здесь устраивают тематические поп-ап обеды или приглашают известных поваров с авторскими блюдами. Прошлым летом такие посиделки превращались в мини-фестивали, во время которых проводили сборы на нужды подшефной бригады, сбор для которой никогда не прекращается и занесен в электронное меню. «Супстанцию» знают не только в Одессе. Повара часто ездят с «гастролями» в Киев, где их принимают дружественные заведения.

Цитаты из меню

Цены на 13.02.2025

  • Тыквенный крем-суп (310 г) — 110 грн.
  • Украинский борщ (400 г) — 125 грн.
  • Сьорбанка с лососем и белыми грибами (350 г) — 190 грн.
  • Сливочный суп с дюжиной мидий (310 г) — 160 грн.
  • Тайский том ям (400 г) — 280 грн.
  • Суп с вонтонами с курицей и креветкой (400 г) — 150 грн.
  • Карри суп с курицей (400 г) — 245 грн.
  • Большой зеленый борщ (2 л) — 820 грн.
  • Оливье с курицей (200 г) — 105 грн.
  • Паштет из куриной печени (100 г) — 95 грн.
  • Пампушка — 20 грн.
  • Большой оливье с курицей (1 кг) — 475 грн.
  • Узвар яблочный, компот, лимонад (200 г) — 55 грн.
  • Кофе по-вьетнамски — 85 грн.
  • Чайник сбитня (0,5 л) — 95 грн.

А что на вкус?

супстанция

Я не впервые в этом заведении, поэтому на этот раз заказала то, что раньше еще не пробовала, — грибную карпатскую похлебку, картофельник с ветчиной и, чтобы завершить «карпатский обед», — травяной чай.

Блюда принесли за минут 5-7, но я там была не в час пик, а уже после того, как волна работников из соседних офисов немножко схлынула. Суп был горячим, от него шел пар, а через несколько минут, пока он остывал донесли картофельник.

супстанция

Суп оказался внешне красивым. Грибы, лапша, овощи щедро были наложены в тарелку. Кстати, в этой ухе четыре вида грибов: белые, лисички, шампиньоны и вешенки — все они присутствовали, немножко мелковато нарезанные, поэтому трудно разобраться по небольшим фрагментам, где какой. Вспомнились грибные похлебки в Закарпатье, где белые грибы нарезают кусками размером с жареный картофель.

супстанция

Лапша была довольно тоненькая, на вид похожа на домашнюю, однозначно — не вермишель из магазина. Морковь также нарезана тоненько и главное, не разварена, а приятно похрустывала во рту. Зелени также было много, что приятно радовало глаз. Единственное, что мне не очень понравилось, — это то, что сметану в суп уже положили и даже не спросили, люблю ли я ее. Однако к картофельнику сметану подали отдельно. Картофельник, кстати, оказался немного странным, не таким, как я себе его представляла. Впрочем, в электронном меню можно увидеть его фото, и оно полностью соответствует действительности. Итак, заказывая картопляник, я представляла его в виде большого пирожка, внутри которого будет начинка. Именно такие вы можете попробовать в большинстве одесских заведений. Но местный картопляник — стройный, подтянутый, обезжиренный. К нему в тарелку кладут кусочки домашнего одесского копченого мяса, соленые огурцы, сладковатую дижонскую горчицу и сметану. Вместе с супом это оказалось хорошей комбинацией, благодаря которой я не только согрелась, но и наелась до следующего утра.  

Общие впечатления

супстанция

Кафе можно смело рекомендовать как для семейного обеда после прогулки в парке Шевченко, так и для дружной компании, которая готова разделить трапезу не только за одним большим столом, но и из одной кастрюли. Также здесь приятно пообедать и в одиночку. Открытая кухня, музыка, дружеское общение персонала и постоянных посетителей делает это место не только вкусным, но и таким, куда хочется вернуться за атмосферой и хорошим настроением.

Фото автора и с инстаграм-страницы заведения

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