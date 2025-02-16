Соответствующее решение было принято 12 февраля на очередном заседании исполкома Измаильского горсовета.
Как сообщает городской портал, изменить тариф на проезд в маршрутках Измаила было решено после обращения местных перевозчиков.
Для школьников предусмотрены льготные тарифы:
- 5 грн в период учебного года (с 1 сентября по 1 июня);
- 10 грн во время летних каникул.
Право на льготный проезд предоставляется при предъявлении ученического билета.
Ранее стоимость проезда в маршрутках Измаила, пересматривалась в 2022 году. Тогда решением исполкома тарифы повышали с 10 до 15 грн.
Напомним, с 1 декабря 2024 года в Одессе существенно подорожал проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах.
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