На границе с Молдовой пограничники разоблачили водителя грузовика, который пытался незаконно переправить двух мужчин призывного возраста, спрятав их под продуктами. За такую поездку «пассажиры» должны были заплатить тысячи долларов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Ключевые моменты:

Водитель грузовика пытался вывезти в Молдову двух мужчин, спрятав их под товаром.

За нелегальное путешествие уклонисты должны были заплатить 5000 и 6300 долларов США.

Подробности задержания на границе

Водитель, который занимался развозкой продуктов, оборудовал в своем грузовике специальный тайник. Он разместил там двух мужчин, а сверху загрузил товар, чтобы скрыть их. На пути к границе, на окраине одного из населенных пунктов Одесской области, его автомобиль остановили для проверки пограничники.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в тайнике двух мужчин — жителей Одесской и Черновицкой областей. Как выяснилось, за незаконное путешествие в Молдову они согласились заплатить 5000 и 6300 долларов США соответственно. Теперь перевозчику грозит уголовная ответственность, а его пассажирам — административная.

Действия водителя квалифицировали по статье 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. На мужчин, которых пытались перевезти, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 204-1. Им грозит штраф до 8500 гривен или административный арест.

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