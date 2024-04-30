Понад 10 років оборони у найгарячіших точках: в Україні відзначають День прикордонника

Сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонника. Цього дня своє професійне свято відзначають службовці Державної прикордонної служби України, які першими зустріли російських окупантів вранці 24 лютого 2022 року.
Історія свята
За часів СРСР день прикордонника щороку святкували 28 травня. Навіть за часів незалежності ця дата закріпилася в народі, хоча 1992 року указом президента свято перенесли на 4 листопада – день, коли Верховна Рада ухвалила 1991 року закон про прикордонні війська України. Цей закон втратив чинність у 2003 році у зв’язку з ухваленням нового документа – закону про Державну прикордонну службу України.
А у 2018 році президент Петро Порошенко підписав указ про перенесення дати святкування на 30 квітня – день, коли було засновано Держприкордонслужбу України.
Прикордонники на варті кордону і не лише
Понад десять років прикордонники зі зброєю в руках протидіють російській агресії, два з яких під час широкомасштабного вторгнення. Вони першими зустрічали ворога на кордоні, хоробро обороняючи Україну.
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Прикордонники завжди у найгарячіших точках лінії фронту поряд із усіма українськими воїнами та тими, хто став на захист держави. Вони беруть участь у надскладних операціях сил оборони нашої країни.
Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Харківщини – це лише частина героїчного спротиву, який триває досі.
В Одесі на згадку про подвиг прикордонників відкрито монумент «Стіна Героїв».
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах:
Прикордонні пілоти забезпечують моніторинг державного кордону з повітря, а морські кордони України захищають кораблі та катери Держприкордонслужби. Крім того, співробітники Держприкордонслужби забезпечують перепустку через кордон, що не менш важливо за умов війни.
З 2014 року 18 прикордонників удостоєно найвищого ступеня нагороди в Україні – звання «Герой України», 12 з них, на жаль, є посмертним. Понад 3200 удостоєні державних нагород.