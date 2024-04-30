Понад 10 років оборони у найгарячіших точках: в Україні відзначають День прикордонника

Історія свята

За часів СРСР день прикордонника щороку святкували 28 травня. Навіть за часів незалежності ця дата закріпилася в народі, хоча 1992 року указом президента свято перенесли на 4 листопада – день, коли Верховна Рада ухвалила 1991 року закон про прикордонні війська України. Цей закон втратив чинність у 2003 році у зв’язку з ухваленням нового документа – закону про Державну прикордонну службу України.

А у 2018 році президент Петро Порошенко підписав указ про перенесення дати святкування на 30 квітня – день, коли було засновано Держприкордонслужбу України.

Прикордонники на варті кордону і не лише

Понад десять років прикордонники зі зброєю в руках протидіють російській агресії, два з яких під час широкомасштабного вторгнення. Вони першими зустрічали ворога на кордоні, хоробро обороняючи Україну.

Прикордонники завжди у найгарячіших точках лінії фронту поряд із усіма українськими воїнами та тими, хто став на захист держави. Вони беруть участь у надскладних операціях сил оборони нашої країни.

Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Харківщини – це лише частина героїчного спротиву, який триває досі.

В Одесі на згадку про подвиг прикордонників відкрито монумент «Стіна Героїв».

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах:

Прикордонні пілоти забезпечують моніторинг державного кордону з повітря, а морські кордони України захищають кораблі та катери Держприкордонслужби. Крім того, співробітники Держприкордонслужби забезпечують перепустку через кордон, що не менш важливо за умов війни.

З 2014 року 18 прикордонників удостоєно найвищого ступеня нагороди в Україні – звання «Герой України», 12 з них, на жаль, є посмертним. Понад 3200 удостоєні державних нагород.