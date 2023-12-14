Семьям погибших пограничников Одесщины вручили государственные награды (фото)

Об этом сообщили на странице Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В сообщении говорится, что орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени (посмертно) награждены сержант Сухомлин Роман и медаль «Защитнику Отчизны» (посмертно) — старший солдат Купца Александр. Указом президента павших воинов наградили за самоотверженное служение украинскому народу личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сержант Сухомлин Роман Юрьевич проходил службу в 8 пограничном отряде. 1 апреля 2023 года, выполняя боевые задания неподалеку от населенного пункта Плавные Запорожской области, получил ранения, несовместимые с жизнью.

Старший солдат Купец Александр Владимирович проходил службу в 5 пограничном отряде. 17 февраля 2023 года, выполняя специальные боевые задачи по поиску и ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, погиб в результате вражеской атаки.

Награды семьям вручил бригадный генерал Юрий Петрив.

Также посмертно к государственным наградам приставлены защитники «крепости Бахмут».

Орденами «За мужество» ІІІ степени (посмертно) награждены старший солдат Ефименко Роман и старший солдат Масленников Дмитрий. Оба Героя-пограничника погибли в апреле этого года, обороняя Бахмут.

Награды семьям погибших воинов вручили Килийский мэр Вячеслав Чернявский и заместитель начальника Измаильского пограничного отряда Виктор Сапунжи.

В Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины выражают соболезнования родным и близким: