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Война, день 797-й: Украина получила новый пакет военной помощи от Германии

Война, день 797-й: Украина получила новый пакет военной помощи от Германии

Война россии против Украины продолжается семьсот девяносто седьмые сутки. Ситуация на фронте остается сложной, оккупанты атакуют по всем направлениям. Украина получила новый пакет помощи от Германии, в который вошли система ПВО Skynex и ракеты к системе противовоздушной обороны IRIS-T.

О ситуации на фронте на утро 30 апреля 2024

Наиболее сложной остается ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где идут ожесточенные бои.

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника.

Ракеты для ПВО и система Skynex от Германии

Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи.

Как говорится на правительственном сайте, в список новой помощи Германии вошли:

  • 10 боевых машин пехоты Marder,
  • боеприпасы для танков LEOPARD 2,
  • один ЗРК SKYNEX с боекомплектом,
  • 30 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard,
  • ракеты к ПВО IRIS-T SLM,
  • один радар наблюдения за воздушным пространством TRML-4D,
  • 7 500 артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра,
  • один мостоукладчик Biber с запчастями,
  • 60 моторов для лодок.

Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия. Система способна поражать небольшой рой из малых воздушных дронов.

Также Германия готовит к передаче систему ПВО Patriot.

Власти Украины несколько недель подряд призывают союзников помочь с системами ПВО и боеприпасами к ним. В войсках возник дефицит, из-за которого российские ракетные и дроновые атаки начали пробивать оборону, попадая в энергообъекты.

Потери врага на утро 30 апреля 2024

Украинские защитники за сутки ликвидировали:

  • 1250 оккупантов,
  • 22 танка,
  • 39 бронемашин,
  • 26 артиллерийских систем,
  • 2 реактивные системы залпового огня,
  • 1 средство ПВО,
  • 3 беспилотника,
  • 2 крылатых ракеты,
  • 36 единиц авто и спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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