Афиша Одессы на 30 апреля – 2 мая: бесплатные концерты, выставки, конкурсы

Прощаемся с апрелем, встречаем май и готовимся к Пасхе. А еще отмечаем всемирный День джаза и помним, что джаз, музыка победы. Мы живем, так что побеждаем каждый день!
Что: Концерт ко всемирному Дню джаза
Где: ул. Футуристов, 4-1, Музыкальная школа им. Гилельса
Когда: 30 апреля, 12:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 апреля, 13:30
Что: Концерт «Джаз — музыка Победы!»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 апреля, 18:00
Что: Конкурс на лучшее исполнение произведений крупной формы
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 30 апреля, 11:00
Что: Концерт оркестра струнных инструментов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 1 мая, 18:00
Что: Презентация книги “Это воюет она»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 мая, 16:00
Что: Еврейское сокровище – идиш
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 2 мая, 18:00
Запись на встречу по номеру 0503923088