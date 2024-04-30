Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 30 апреля – 2 мая: бесплатные концерты, выставки, конкурсы

Афиша Одессы на 30 апреля – 2 мая: бесплатные концерты, выставки, конкурсы

Прощаемся с апрелем, встречаем май и готовимся к Пасхе. А еще отмечаем всемирный День джаза и помним, что джаз, музыка победы. Мы живем, так что побеждаем каждый день!

Что: Концерт ко всемирному Дню джаза
Где: ул. Футуристов, 4-1, Музыкальная школа им. Гилельса
Когда: 30 апреля, 12:00

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 апреля, 13:30
Что: Концерт «Джаз — музыка Победы!»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 апреля, 18:00
Что: Конкурс на лучшее исполнение произведений крупной формы
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 30 апреля, 11:00
Что: Концерт оркестра струнных инструментов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 1 мая, 18:00
Что: Презентация книги “Это воюет она»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 мая, 16:00
Что: Еврейское сокровище – идиш
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 2 мая, 18:00
Запись на встречу по номеру 0503923088

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua