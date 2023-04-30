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В Одессе появилась Стена героев (фоторепортаж)

В Одессе появилась Стена героев (фоторепортаж)

30 апреля отмечается День пограничника Украины. В этом году Пограничной службе Украины исполняется 105 лет. В канун праздника в Одессе открыт монумент «Стена Героев».

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

На монументе навсегда высечены имена 68 военнослужащих Государственной пограничной службы, погибших за свободу и независимость нашего государства. 

Отважные Герои-пограничники стали символом достоинства, каждый из них совершил подвиг, восстав против насилия и несправедливости, отдав жизнь за новую, возрожденную Украину. И сегодня их подвиги вдохновляют сотни тысяч украинцев на борьбу с российской агрессией.

«Городские власти рядом с Вооруженными Силами, с народом Украины, рядом с пограничниками, со всеми, кто сегодня защищает наше государство. Мы вместе, мы победим. Слава Украине!», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, что ранее на Западном кладбище Одессы на Аллее Героев установили монумент — Казацкий крест.

Также мы писали, что в Одессе открыли памятник воинам АТО/ООС, погибшим на востоке Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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