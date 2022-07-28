28 июля — День украинской государственности: что это за праздник?

Украинцы в четверг, 28 июля, впервые будут отмечать День Украинской Государственности. Цель праздника — обратить внимание общества на традиции национального державотворчества, утвердить связь современной Украины с предыдущими поколениями украинского народа.
«День Украинской государственности будет утверждать связь ныне живущих украинцев со многими поколениями нашего народа», — заявил в своем выступлении президент страны Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать Украину, а сейчас уже даже сами россияне признают, что Украина победит.
«Украинцы никогда не отдадут своей независимости. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз», — добавил президент.
Зачем мы празднуем День государственности
День Украинской Государственности введен для утверждения преемственности более тысячелетней истории украинского государства, а также для противодействия российской дезинформации и историческим фейкам о якобы единстве происхождения украинского и русского народов.
Этот День установлен Указом Президента Украины от 24 августа 2021 года № 423 с целью утверждения более тысячелетних традиций украинского государства, которое корнями уходит от основания города Киева и расцвело за княжение Владимира Великого.
В мирное время День украинской государственности будет выходным. Но в этом году, когда Украина вынуждена вновь защищать свою независимость от российской агрессии, этот день рабочий, как и другие государственные праздники.
История украинского государства удостоверяется первыми упоминаниями об основании столицы Древнерусского государства — города Киева и событиями, связанными с деятельностью князя Киевского Владимира.
В 988 году Владимир принял христианство как государственную монорелигию, ставшую для Украины цивилизационным выбором. Христианство способствовало подъему культуры, образования, дало толчок развитию кириллической письменности.
Древняя Русь успешно присоединилась к общеевропейскому культурно-религиозному пространству. Ее государственные традиции продолжили, в частности, Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство, Украинская Народная Республика, Западноукраинская Народная Республика, Украинское Государство гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная независимая Украина.
Именно в память о выдающемся государственнотворце Киевском князе Владимире Великом в День Крещения Киевской Руси-Украины – 28 июля – установлен День Украинской Государственности.
Стремление к свободе и самостоятельности является определяющей ценностью украинцев, которая давала силы и силы оставаться собой во времена безгосударственности.
Государственные символы Украины также отражают протяженность наших национальных традиций, идентифицируют нашу территорию на протяжении исторического периода.
Тысячелетнее наследие государственности:
Украина унаследовала от разных периодов истории основные признаки государства:
От Руси:
- цивилизационный выбор, который определился с принятием христианства в 988 году;
- трезубец, родовой знак Рюриковичей, ставший государственным гербом современной Украины;
- Киев – столицу, политический и культурный центр украинских земель на протяжении более тысячи лет;
- гривну – название денежной единицы;
- название Украина, впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1187 году.
От Галицко-Волынского государства:
- сине-желтые цвета национального флага, происходящие от цветовой гаммы герба Галицко-Волынского княжества;
- утверждение европейского вектора развития.
От Великого Княжества Литовского:
- европейскую традицию городского самоуправления – магдебургское право;
- Пересопницкое Евангелие – выдающаяся рукописная достопримечательность, на которой присягают президенты Украины.
От казацкого времени:
- республиканские традиции народовластия;
- военные традиции, которые легли в основу вооруженных сил Украинской Народной Республики и более позднего украинского освободительного движения;
- одна из первых европейских конституций нового времени, заключенная Филиппом Орликом в 1710 году.
От украинской государственности начала ХХ века (УНР, ЗУНР, Украинское Государство Павла Скоропадского):
- демократические основы государственного строительства;
- первый парламент, в который развилась Центральная Рада, создан в марте 1917 года;
- первое правительство, которым стал Генеральный Секретариат Центральной Рады с июня 1917;
- государственные символы: герб, гимн «Еще не умерла Украина», флаг;
- соборность – объединение украинских земель в едином независимом государстве;
- Украинскую Академию Наук, основанную Павлом Скоропадским в ноябре 1918 года.
От Украинской советской социалистической республики:
- статус основателя Организации объединенных наций;
- административно-территориальное устройство.