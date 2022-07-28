28 июля — День украинской государственности: что это за праздник?

Украинцы в четверг, 28 июля, впервые будут отмечать День Украинской Государственности. Цель праздника — обратить внимание общества на традиции национального державотворчества, утвердить связь современной Украины с предыдущими поколениями украинского народа.

«День Украинской государственности будет утверждать связь ныне живущих украинцев со многими поколениями нашего народа», — заявил в своем выступлении президент страны Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать Украину, а сейчас уже даже сами россияне признают, что Украина победит.

«Украинцы никогда не отдадут своей независимости. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз», — добавил президент.

Зачем мы празднуем День государственности

День Украинской Государственности введен для утверждения преемственности более тысячелетней истории украинского государства, а также для противодействия российской дезинформации и историческим фейкам о якобы единстве происхождения украинского и русского народов.

Этот День установлен Указом Президента Украины от 24 августа 2021 года № 423 с целью утверждения более тысячелетних традиций украинского государства, которое корнями уходит от основания города Киева и расцвело за княжение Владимира Великого.

В мирное время День украинской государственности будет выходным. Но в этом году, когда Украина вынуждена вновь защищать свою независимость от российской агрессии, этот день рабочий, как и другие государственные праздники.

История украинского государства удостоверяется первыми упоминаниями об основании столицы Древнерусского государства — города Киева и событиями, связанными с деятельностью князя Киевского Владимира.

В 988 году Владимир принял христианство как государственную монорелигию, ставшую для Украины цивилизационным выбором. Христианство способствовало подъему культуры, образования, дало толчок развитию кириллической письменности.

Древняя Русь успешно присоединилась к общеевропейскому культурно-религиозному пространству. Ее государственные традиции продолжили, в частности, Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство, Украинская Народная Республика, Западноукраинская Народная Республика, Украинское Государство гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная независимая Украина.

Именно в память о выдающемся государственнотворце Киевском князе Владимире Великом в День Крещения Киевской Руси-Украины – 28 июля – установлен День Украинской Государственности.

Стремление к свободе и самостоятельности является определяющей ценностью украинцев, которая давала силы и силы оставаться собой во времена безгосударственности.

Государственные символы Украины также отражают протяженность наших национальных традиций, идентифицируют нашу территорию на протяжении исторического периода.

Тысячелетнее наследие государственности:

Украина унаследовала от разных периодов истории основные признаки государства:

От Руси:

цивилизационный выбор, который определился с принятием христианства в 988 году;

трезубец, родовой знак Рюриковичей, ставший государственным гербом современной Украины;

Киев – столицу, политический и культурный центр украинских земель на протяжении более тысячи лет;

гривну – название денежной единицы;

название Украина, впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1187 году.

От Галицко-Волынского государства:

сине-желтые цвета национального флага, происходящие от цветовой гаммы герба Галицко-Волынского княжества;

утверждение европейского вектора развития.

От Великого Княжества Литовского:

европейскую традицию городского самоуправления – магдебургское право;

Пересопницкое Евангелие – выдающаяся рукописная достопримечательность, на которой присягают президенты Украины.

От казацкого времени:

республиканские традиции народовластия;

военные традиции, которые легли в основу вооруженных сил Украинской Народной Республики и более позднего украинского освободительного движения;

одна из первых европейских конституций нового времени, заключенная Филиппом Орликом в 1710 году.

От украинской государственности начала ХХ века (УНР, ЗУНР, Украинское Государство Павла Скоропадского):

демократические основы государственного строительства;

первый парламент, в который развилась Центральная Рада, создан в марте 1917 года;

первое правительство, которым стал Генеральный Секретариат Центральной Рады с июня 1917;

государственные символы: герб, гимн «Еще не умерла Украина», флаг;

соборность – объединение украинских земель в едином независимом государстве;

Украинскую Академию Наук, основанную Павлом Скоропадским в ноябре 1918 года.

От Украинской советской социалистической республики:

статус основателя Организации объединенных наций;

административно-территориальное устройство.