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Безопасный интернет: как защититься от онлайн-мошенников

Безопасный интернет: как защититься от онлайн-мошенников

Мошенничество в интернете — это обыденность и встречается повсеместно: продажа несуществующих товаров, размещение вакансий-обманок, выманивание денег под предлогом акций и прочее. Некоторые схемы мошенничества в интернете нацелены на широкий круг людей, а некоторые — персонифицированные. Для осуществления последних злоумышленникам нужны персональные данные.

Как обезопасить свой аккаунт от кибермошенников

Персональные данные помогают идентифицировать конкретного человека, например, в налоговой или банковской системе. Но для интернет-мошенников это рабочий инструмент, с помощью которого они могут совершать покупки в Интернете, воруя деньги с банковской карты, оформлять займы на ваше имя, вымогать деньги, используя ваши аккаунты, шантажировать вас, блокировать ваши соцсети. При этом самый простой путь для злоумышленников открывает ваша электронная почта, если в основе ее названия — имя, фамилия и дата рождения.

Если персональные данные в названии электронной почты могут быть оправданы удобством рабочей и личной коммуникации, то использование ФИО, даты рождения или номера телефона в качестве паролей — это фактически приглашение войти для киберпреступников. Поэтому для пароля следует выбрать не менее восьми случайных цифр, а также прописные и строчные латинские буквы или символы. К каждой электронной почте или аккаунту в соцсетях нужен свой сложный пароль. Хотя запомнить их может быть непросто, но зато вы не оставите мошенникам шансов добраться до ваших данных.

Фишинг: не переходите по подозрительным ссылкам

фишинг, кража денег

Никогда не открывайте письма и не переходите по ссылкам неизвестных отправителей, а также не загружайте вложения из них. Даже если письмо пришло от человека, которого вы знаете, прежде чем переходить по ссылке, позвоните ему и уточните, действительно ли он ее прислал. Ведь для мошенников не составит труда взломать чужой аккаунт в соцсети. 

Обязательно проверяйте правильность URL-адреса, иначе вы рискуете попасть на фишинговый сайт — копию оригинального сайта, созданный с целью получить доступ к вашим данным. Запомните: если адрес содержит буквы «https://» и имеет рядом значок замка — сайт безопасен. Если видите восклицательный знак, лучше сразу же покинуть сайт.

Никогда не вводите никакие персональные данные на незнакомых сайтах, даже если вам предлагают за это что-то невероятно заманчивое.

Резервная копия и дополнительная защита

Делайте резервные копии важных данных или документов при помощи надежного сервиса резервного копирования. Тогда ваши файлы будут защищены и у вас всегда будет доступ к ним. А еще лучше — хранить секретные данные на внешних носителях или в зашифрованном виде. 

Чтобы защитить свои сбережения, никогда не сохраняйте данные банковской карты в интернете и используйте двухфакторную проверку ее подлинности. Для этого нужно будет ввести пароль и уникальный номер пользователя или войти в систему с нескольких устройств. Другими словами, даже если вы введете правильный пароль, войти в аккаунт сможете только после того, как на телефон придет дополнительный код. 

Если вы заподозрили, что доступ к вашей банковской карте получили мошенники, звоните в Центр клиентской поддержки банка: 

  • «Південний» — (0800) 30-70-30.
  • «Приватбанк» — 3700.
  • «Ощадбанк» — (0800) 210-800.

Признаки онлайн-мошенничества: что следует знать

Кроме имени, электронной почты, паролей и номера телефона, для киберпреступников интерес представляют: 

  • финансовая информация;
  • медицинская информация;
  • учетные записи в соцсетях;
  • данные о работе и образовании;
  • данные о покупках в интернете;
  • история поисковых запросов;
  • идентификаторы лиц, голоса и отпечатков пальцев.
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Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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