Безопасный интернет: как защититься от онлайн-мошенников

Как обезопасить свой аккаунт от кибермошенников

Персональные данные помогают идентифицировать конкретного человека, например, в налоговой или банковской системе. Но для интернет-мошенников это рабочий инструмент, с помощью которого они могут совершать покупки в Интернете, воруя деньги с банковской карты, оформлять займы на ваше имя, вымогать деньги, используя ваши аккаунты, шантажировать вас, блокировать ваши соцсети. При этом самый простой путь для злоумышленников открывает ваша электронная почта, если в основе ее названия — имя, фамилия и дата рождения.

Если персональные данные в названии электронной почты могут быть оправданы удобством рабочей и личной коммуникации, то использование ФИО, даты рождения или номера телефона в качестве паролей — это фактически приглашение войти для киберпреступников. Поэтому для пароля следует выбрать не менее восьми случайных цифр, а также прописные и строчные латинские буквы или символы. К каждой электронной почте или аккаунту в соцсетях нужен свой сложный пароль. Хотя запомнить их может быть непросто, но зато вы не оставите мошенникам шансов добраться до ваших данных.

Фишинг: не переходите по подозрительным ссылкам

Никогда не открывайте письма и не переходите по ссылкам неизвестных отправителей, а также не загружайте вложения из них. Даже если письмо пришло от человека, которого вы знаете, прежде чем переходить по ссылке, позвоните ему и уточните, действительно ли он ее прислал. Ведь для мошенников не составит труда взломать чужой аккаунт в соцсети.

Обязательно проверяйте правильность URL-адреса, иначе вы рискуете попасть на фишинговый сайт — копию оригинального сайта, созданный с целью получить доступ к вашим данным. Запомните: если адрес содержит буквы «https://» и имеет рядом значок замка — сайт безопасен. Если видите восклицательный знак, лучше сразу же покинуть сайт.

Никогда не вводите никакие персональные данные на незнакомых сайтах, даже если вам предлагают за это что-то невероятно заманчивое.

Резервная копия и дополнительная защита

Делайте резервные копии важных данных или документов при помощи надежного сервиса резервного копирования. Тогда ваши файлы будут защищены и у вас всегда будет доступ к ним. А еще лучше — хранить секретные данные на внешних носителях или в зашифрованном виде.

Чтобы защитить свои сбережения, никогда не сохраняйте данные банковской карты в интернете и используйте двухфакторную проверку ее подлинности. Для этого нужно будет ввести пароль и уникальный номер пользователя или войти в систему с нескольких устройств. Другими словами, даже если вы введете правильный пароль, войти в аккаунт сможете только после того, как на телефон придет дополнительный код.

Если вы заподозрили, что доступ к вашей банковской карте получили мошенники, звоните в Центр клиентской поддержки банка:

«Південний» — (0800) 30-70-30.

«Приватбанк» — 3700.

«Ощадбанк» — (0800) 210-800.

Признаки онлайн-мошенничества: что следует знать

Кроме имени, электронной почты, паролей и номера телефона, для киберпреступников интерес представляют:

финансовая информация;

медицинская информация;

учетные записи в соцсетях;

данные о работе и образовании;

данные о покупках в интернете;

история поисковых запросов;

идентификаторы лиц, голоса и отпечатков пальцев.