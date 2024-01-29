Безопасный интернет: как защититься от онлайн-мошенников

Мошенничество в интернете — это обыденность и встречается повсеместно: продажа несуществующих товаров, размещение вакансий-обманок, выманивание денег под предлогом акций и прочее. Некоторые схемы мошенничества в интернете нацелены на широкий круг людей, а некоторые — персонифицированные. Для осуществления последних злоумышленникам нужны персональные данные.
Как обезопасить свой аккаунт от кибермошенников
Персональные данные помогают идентифицировать конкретного человека, например, в налоговой или банковской системе. Но для интернет-мошенников это рабочий инструмент, с помощью которого они могут совершать покупки в Интернете, воруя деньги с банковской карты, оформлять займы на ваше имя, вымогать деньги, используя ваши аккаунты, шантажировать вас, блокировать ваши соцсети. При этом самый простой путь для злоумышленников открывает ваша электронная почта, если в основе ее названия — имя, фамилия и дата рождения.
Если персональные данные в названии электронной почты могут быть оправданы удобством рабочей и личной коммуникации, то использование ФИО, даты рождения или номера телефона в качестве паролей — это фактически приглашение войти для киберпреступников. Поэтому для пароля следует выбрать не менее восьми случайных цифр, а также прописные и строчные латинские буквы или символы. К каждой электронной почте или аккаунту в соцсетях нужен свой сложный пароль. Хотя запомнить их может быть непросто, но зато вы не оставите мошенникам шансов добраться до ваших данных.
Фишинг: не переходите по подозрительным ссылкам
Никогда не открывайте письма и не переходите по ссылкам неизвестных отправителей, а также не загружайте вложения из них. Даже если письмо пришло от человека, которого вы знаете, прежде чем переходить по ссылке, позвоните ему и уточните, действительно ли он ее прислал. Ведь для мошенников не составит труда взломать чужой аккаунт в соцсети.
Обязательно проверяйте правильность URL-адреса, иначе вы рискуете попасть на фишинговый сайт — копию оригинального сайта, созданный с целью получить доступ к вашим данным. Запомните: если адрес содержит буквы «https://» и имеет рядом значок замка — сайт безопасен. Если видите восклицательный знак, лучше сразу же покинуть сайт.
Никогда не вводите никакие персональные данные на незнакомых сайтах, даже если вам предлагают за это что-то невероятно заманчивое.
Резервная копия и дополнительная защита
Делайте резервные копии важных данных или документов при помощи надежного сервиса резервного копирования. Тогда ваши файлы будут защищены и у вас всегда будет доступ к ним. А еще лучше — хранить секретные данные на внешних носителях или в зашифрованном виде.
Чтобы защитить свои сбережения, никогда не сохраняйте данные банковской карты в интернете и используйте двухфакторную проверку ее подлинности. Для этого нужно будет ввести пароль и уникальный номер пользователя или войти в систему с нескольких устройств. Другими словами, даже если вы введете правильный пароль, войти в аккаунт сможете только после того, как на телефон придет дополнительный код.
Если вы заподозрили, что доступ к вашей банковской карте получили мошенники, звоните в Центр клиентской поддержки банка:
- «Південний» — (0800) 30-70-30.
- «Приватбанк» — 3700.
- «Ощадбанк» — (0800) 210-800.
Признаки онлайн-мошенничества: что следует знать
Кроме имени, электронной почты, паролей и номера телефона, для киберпреступников интерес представляют:
- финансовая информация;
- медицинская информация;
- учетные записи в соцсетях;
- данные о работе и образовании;
- данные о покупках в интернете;
- история поисковых запросов;
- идентификаторы лиц, голоса и отпечатков пальцев.