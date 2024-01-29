Безпечний інтернет: як захиститися від онлайн-шахраїв

Як убезпечити свій акаунт від кібершахраїв

Персональні дані допомагають ідентифікувати конкретну людину, наприклад, у податковій або банківській системі. Але для інтернет-шахраїв це робочий інструмент, за допомогою якого вони можуть здійснювати покупки в Інтернеті, крадучи гроші з банківської картки, оформляти позики на ваше ім’я, вимагати гроші, використовуючи ваші акаунти, шантажувати вас, блокувати ваші соцмережі. При цьому найпростіший шлях для зловмисників відкриває ваша електронна пошта, якщо в основі її назви — ім’я, прізвище та дата народження.

Якщо персональні дані в назві електронної пошти можуть бути виправдані зручністю робочої та особистої комунікації, то використання ПІБ, дати народження або номера телефону як паролів — це фактично запрошення увійти для кіберзлочинців. Тому для пароля слід обрати щонайменше вісім випадкових цифр, а також великі та малі латинські літери або символи. До кожної електронної пошти чи акаунту в соцмережах потрібен свій складний пароль. Хоча запам’ятати їх може бути непросто, зате ви не залишите шахраям шансів дістатися до ваших даних.

Фішинг: не переходьте за підозрілими посиланнями

Ніколи не відкривайте листи і не переходьте за посиланнями невідомих відправників, а також не завантажуйте вкладення з них. Навіть якщо лист прийшов від людини, яку ви знаєте, перш ніж переходити за посиланням, зателефонуйте їй і уточніть, чи дійсно вона його надіслала. Адже для шахраїв не складе труднощів зламати чужий акаунт у соцмережі.

Обов’язково перевіряйте правильність URL-адреси, інакше ви ризикуєте потрапити на фішинговий сайт — копію оригінального сайту, створений з метою отримати доступ до ваших даних. Запам’ятайте: якщо адреса містить літери «https://» і має поруч значок замка — сайт безпечний. Якщо бачите знак оклику, краще одразу ж покинути сайт.

Ніколи не вводьте жодних персональних даних на незнайомих сайтах, навіть якщо вам пропонують за це щось неймовірно привабливе.

Резервна копія та додатковий захист

Робіть резервні копії важливих даних або документів за допомогою надійного сервісу резервного копіювання. Тоді ваші файли будуть захищені й у вас завжди буде доступ до них. А ще краще — зберігати секретні дані на зовнішніх носіях або в зашифрованому вигляді.

Щоб захистити свої заощадження, ніколи не зберігайте дані банківської картки в інтернеті та використовуйте двофакторну перевірку її справжності. Для цього потрібно буде ввести пароль і унікальний номер користувача або увійти в систему з декількох пристроїв. Інакше кажучи, навіть якщо ви введете правильний пароль, увійти в обліковий запис зможете тільки після того, як на телефон надійде додатковий код.

Якщо ви запідозрили, що доступ до вашої банківської картки отримали шахраї, телефонуйте до Центру клієнтської підтримки банку:

«Південний» — (0800) 30-70-30.

«Приватбанк» — 3700.

«Ощадбанк» — (0800) 210-800.

Ознаки онлайн-шахрайства: що слід знати

Крім імені, електронної пошти, паролів і номера телефону, для кіберзлочинців інтерес становлять:

фінансова інформація;

медична інформація;

облікові записи в соцмережах;

дані про роботу та освіту;

дані про покупки в інтернеті;

історія пошукових запитів;

ідентифікатори облич, голосу і відбитків пальців.