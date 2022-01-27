Делаем бэкап: как сохранить важные файлы от непредвиденной ситуации

Представьте, что все ваши фотографии, пароли, рабочие файлы и настройки программ исчезли. Что вы будете делать — рвать на голове волосы или восстанавливать их из сохраненной копии?

Давайте разберемся, как правильно делать бэкапы и что для этого нужно.

Что такое бэкап?

Слово backup в английском языке означает резервный, запасной или дублирующий. Так называют создание копии информации, чтобы защитить оригинал от бесследного исчезновения. Когда говорят «сделать бэкап» — это означает создать резервную копию.

Потерять свои файлы можно по ряду причин:

внешние технические — разбили телефон, залили ноутбук, сломали флешку

внутренние технические — сбой в работе программ

вирусы-вымогатели — шифруют все данные на ноутбуке и просят денег

по собственной вине — нечаянно удалили, нажали на кнопку и «все исчезло»

Лучше всего делать бэкапы регулярно, чтобы иметь свежую копию файлов после непредвиденной ситуации. Среди хакеров есть такое понятие «Чистый Четверг» (Maundy Thursday) — это привычка чистить по четвергам жесткий диск от ненужных файлов и делать бэкапы. Вы тоже можете придумать себе распорядок, в зависимости от своих привычек.

Как правильно делать бэкапы?

У айтишников есть правило, которое называется «3-2-1». В начале двухтысячных его придумал американский фотограф Питер Крог, чтобы не потерять свою коллекцию снимков. Правительство США тоже рекомендует этот метод. Суть его заключается в следующем:

Должно быть 3 копии важных данных (оригинал + две копии = итого три)

важных данных (оригинал + две копии = итого три) Эти копии должны быть на 2 разных носителях (например, на внешнем жестком диске и в облаке)

(например, на внешнем жестком диске и в облаке) Нужно держать 1 резервную копию вне квартиры или работы (на случай пожара, ограбления или чрезвычайной ситуации)

Правило «3-2-1» для большинства людей может показаться избыточным. Мало кто будет «заморачиваться» копиями данных на разных носителях. Поэтому можно выбрать хотя бы что-то одно: флешку, диск или облако.

Как сделать бэкап на телефоне?

Это довольно просто. В айфонах и андроидах встроены собственные системы бэкапа. Они находятся в настройках. iCloud Backup и Google Backup ежедневно создают резервную копию настроек программ, ваших контактов, истории звонков, СМС, фотографий и много другого. Чтобы восстановить данные, если что-то пошло не так, нужно выбрать в настройках соответствующую опцию.

Бэкапы телефона можно делать на свой ноутбук, подключившись через USB или Wi-Fi. Для айфонов есть своя встроенная программа, а для телефонов на андроид можно воспользоваться приложением от Microsoft.

Как сделать бэкап на ноутбуке?

В ноутбуках с операционной системой Windows в Панели управления есть пункт Резервное копирование и восстановление. Вы можете настроить автоматический бэкап раз в неделю или самостоятельно копировать данные на внешний жесткий диск. Следуйте инструкциям от Microsoft, чтобы создать точку восстановления своей системы.

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В макбуках от Apple встроена Машина времени (Time Machine). Вам понадобится внешний жесткий диск или флешка большого объема. Бэкапы создаются по дням, неделям и месяцам. Когда место на диске для резервного копирования заполняется, то автоматически удаляются более старые копии. Следуйте инструкциям от Apple, чтобы настроить Машину времени.

Для ноутбуков с дистрибутивами GNU/Linux есть множество простых инструментов резервного копирования. Тем, кто предпочитает минимализм и командную строку, подойдут rsync и rsnapshot. Любители графического интерфейса могут выбрать Deja Dup и Timeshift.

Если вам не хватает свободного места в облаке Google, iCloud или Microsoft OneDrive, воспользуйтесь следующими сервисами:

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Фото: Nuxit, TechRepublic, Wethegeek

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