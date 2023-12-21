Украинцы начали получать «посылки» от мошенников: о чем предупреждает «Укрпочта»

Как сообщает пресс-служба национального почтового оператора, мошенники похищают личные и платежные данные людей под видом сообщений якобы от почты.

Так, в последнее время многие украинцы получили смс-сообщения примерно такого характера: «Из-за отсутствия адреса Ваша посылка не может быть доставлена. Вы можете обновить адрес и сделать новый запрос на доставку по ссылке…».

Но, предупреждают в «Укрпочте», переходить по этой ссылке ни в коем случае нельзя: такие сообщения рассылают мошенники, которые использовали бренд компании.

«С помощью сайтов, указанных в сообщении, мошенники могут незаконно получать ваши персональные и финансовые данные, включая ФИО, номера телефонов и номера карт и, как следствие, незаконно завладеть вашими средствами. Если вы получили подозрительное сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке, указанной в сообщении»,

– говорится в сообщении почтовой компании.

«Укрпочта» предупреждает: в случае получения уведомлений такого характера, а также по любым вопросам клиенты почтового оператора могут обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 300 545, по электронному адресу [email protected] или к официальным каналам «Укрпочты» в соцсетях.

В компании обращают внимание на то, что единственным официальным сайтом АО «Укрпочта» является https://www.ukrposhta.ua

Тем клиентам, которые все же вводили данные своих платежных карт на фишинговых (мошеннических) сайтах, рекомендуют немедленно обращаться в техподдержку банков, которыми эти карты были выпущены.

Как сообщалось ранее, в Одессе мошенники создали фейковый аккаунт ДТЭК «Одесские электросети». Пользуясь тем, что чат-бот популярный, они узнают обманным путем личные данные клиентов компании.

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Фото РБК-Украина