Соответствующее видеообращение обнародовала на своей странице в Facebook директор Одесского инклюзивного центра Виктория Пастерначенко.

«Ко мне поступила информация, что кто-то собирает деньги на восстановление, на дальнейшее развитие нашего инклюзивно-ресурсного центра. Официально говорю как директор инклюзивно-ресурсного центра №1: никаких денег я не собираю, никаких реквизитов я не предоставляла и все, что не отходит от моих коллег, нашего заведения, все, что не от нас – все неправда», – заявляет руководитель Центра.

По теме: На Одесчине аферист наживался на горе семей пропавших бойцов

При этом Виктория Пастерначенко заверила: здание Центра обязательно будет отстроено и работа заведения – восстановлена.

«Мы все это сделаем, только дайте немного времени», – добавила она.

Информацию о графике работы инклюзивного детского центра в ближайшее время его руководитель пообещала предоставить позже.

Напомним, утром 17 июня 2025 года враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Погибли две женщины, еще 17 человек травмированы.

В результате утреннего обстрела Одессы полностью разрушен детский инклюзивный центр в исторической части города. Также от обстрела пострадали расположенные рядом детский сад, инфекционная больница и педуниверситет.

В ночь на субботу, 21 июня, враг атаковал ударными дронами южную часть Одессы, но официальная информация о последствиях этой атаки в настоящее время отсутствует.