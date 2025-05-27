Об этом рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

Как выяснили сотрудники Болградского районного отдела полиции, 24-летний молодой человек (к слову, ранее судимый за кражу) находил в открытых источниках объявления о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих и посылал их родственникам ложные сообщения. Он уверял людей, что их родные в плену и что за денежное вознаграждение он может организовать разговор с ними по телефону. За свои услуги просил 5 тысяч гривен.

Доверчивые граждане перечисляли средства на банковскую карточку незнакомца, после чего тот придумывал всевозможные причины, почему связь пока невозможна, и блокировал абонентов.

Полицейские установили, что жертвами мошенника стали шесть человек. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 30 тыс. грн.

Во время санкционированного обыска дома у мужчины полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих его незаконные действия.

На основании собранных доказательств следователи сообщили молодому человеку о подозрении в мошенничестве, в частности, совершенном повторно. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Полицейские обращаются к гражданам, которые, возможно, стали жертвой этого мошеннического преступления с просьбой сообщить в Болградский районный отдел полиции по номеру 097-123-96-38 или на спецлинию 102.

Также правоохранители призывают всех быть осмотрительными и не посылать никому деньги, а обращаться в подобных случаях в полицию.

«Заметим, что в полиции Одесщины работает специализированный центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Он сосредоточен на коммуникации с семьями, которые потеряли связь со своими близкими, находившимися в зоне проведения боевых действий, сборе детальной информации о разыскиваемых, отборе биологических образцов и других следственных мер, чтобы повысить результативность расследования производств, которые следователи начинают по каждому факту. Кроме коммуникации с родственниками пропавших без вести, полицейские также сотрудничают с коллегами из других областей Украины, в том числе работающими на прифронтовых территориях. Доверяйте только официальным источникам информации», – отметили в полиции.

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