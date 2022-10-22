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Мошенники рассылают одесситам сообщения о работе, чтобы взломать телефон

Мошенники рассылают одесситам сообщения о работе, чтобы взломать телефон

Украинцам в мессенджерах (Вайбер, Телеграм, Вотсапп, Фейсбук) массово рассылают «предложения работы», перейдя по ссылке в которых, можно открыть злоумышленникам путь для взлома телефона.

Украинцам в мессенджерах рассылают сообщения с ложными предложениями работы. Переход по ссылке, содержащейся в смс, приведет к излому телефона.

Подобное сообщение может прийти как с украинского, так и зарубежные номера. Сообщения рассылаются в разные мессенджеры, в частности Telegram, Viber. Они могут поступать и в другие приложения.

Пример сообщения с предложением работы от мошенников.

Автором сообщения указываются рекрутеры компаний, например? Amazon. Предлагается вакансия, не требующая больших усилий, но при этом обещающая хороший заработок. Для связи с «рекрутером» злоумышленники присылают ссылку, переход по которой и может привести к взлому телефона.

Напомним, что переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных лиц опасно, также опасно предоставлять персональные данные, особенно банковских карт.

Пример сообщения с предложением работы от мошенников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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