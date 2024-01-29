Фото дня: раненый россиянами котенок и его маленькая хозяйка ждут отбоя тревоги в одесском укрытии

Спускаться в укрытие семья девочки начала только в последнее время — после недавних громких «прилетов» неподалеку от их дома.

Сначала котёнок Симба жил в другой семье — раньше его хозяевами были военные. Вместе с бойцами ВСУ кот переживал обстрелы и во время одного из них получил ранение глаза, которое теперь ничего не видит.

Животное забрали на лечение в приют, откуда его со временем и забрала семья Ариши.

Теперь девочка берет своего любимца вместе с собой в хранилище, потому что не хочет оставлять котенка в квартире в одиночестве. Симба очень не любит переносные сумки, поэтому его приходится отпускать оттуда и держать на руках.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Украине разрешили владельцам домашних животных скрываться в укрытиях вместе с домашними питомцами. А недопуск граждан с животными в укрытие во время тревоги теперь нарушение.

Правда, есть ряд требований и обязанностей к хозяевам животных, которые находятся в укрытии со своими домашними питомцами.

Фото: Вера Корольченко