Новости Одессы и Одесской области

Фото дня: раненый россиянами котенок и его маленькая хозяйка ждут отбоя тревоги в одесском укрытии

Фото дня: раненый россиянами котенок и его маленькая хозяйка ждут отбоя тревоги в одесском укрытии

Это 7-летняя Ариша, которая ждет отбоя воздушной тревоги в бомбоубежище в Одессе. Она вместе с мамой Еленой и котом Симбой переехала в Одессу из Херсона еще в первый год войны.

Спускаться в укрытие семья девочки начала только в последнее время — после недавних громких «прилетов» неподалеку от их дома.

Сначала котёнок Симба жил в другой семье — раньше его хозяевами были военные. Вместе с бойцами ВСУ кот переживал обстрелы и во время одного из них получил ранение глаза, которое теперь ничего не видит.

Животное забрали на лечение в приют, откуда его со временем и забрала семья Ариши.

Читайте также: Подвал многоэтажного дома: безопасен ли он как убежище?

Теперь девочка берет своего любимца вместе с собой в хранилище, потому что не хочет оставлять котенка в квартире в одиночестве. Симба очень не любит переносные сумки, поэтому его приходится отпускать оттуда и держать на руках.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Украине разрешили владельцам домашних животных скрываться в укрытиях вместе с домашними питомцами. А недопуск граждан с животными в укрытие во время тревоги теперь нарушение.

Правда, есть ряд требований и обязанностей к хозяевам животных, которые находятся в укрытии со своими домашними питомцами.

Фото: Вера Корольченко

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить