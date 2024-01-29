Как в Одессе улица Терешковой стала улицей Героев Крут

Вместо путинистки — в честь украинских героев

Как показало время, переименование было правильным. Валентина Терешкова оказалась поклонницей российского диктатора путина, устроившего полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, которое продолжается до сих пор.

Причем Терешкова не просто пенсионерка, которая поддавшись лжи пропаганды, поддерживает лидера своей страны. Она — действующий депутат государственной думы рф, и во время голосований всегда поддерживает преступные предложения российского диктатора, в том числе направленные против Украины. Так, Терешкова в октябре 2022 года проголосовала за присоединение к «эрэфии» четырех украинских областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Представляете, если бы до сих пор ее фамилия была на уличных табличках в украинской Одессе?!

Хотя 7 лет назад, если верить опросу “Одесской жизни”, сторонников переименования среди жителей Черемушек практически не было. Люди не видели негатива в личности Терешковой, и что-то менять им совсем не хотелось.

Но, тем не менее, переименование состоялось и эта тихая улица спального района получила достойное имя — Героев Крут. В честь молодых людей, настоящих героев, которые дали бой захватнической большевистской армии, которая, как и сейчас рашисты, пришла к нам с территории россии. Тогда украинцы выстояли и остановили орду, превосходящую их по численности в 10 раз.

Бой под Крутами — как это было

Это случилось 29 января 1918 года. На железнодорожной станции Круты в Черниговской области состоялся многочасовой бой между бойцами советской Красной армии и отрядом киевских студентов, гимназистов, курсантов и казаков. Большевики превосходили силы украинцев в 10 раз. 400 студентов-добровольцев противостояли четырехтысячному подразделению регулярной армии. Целью красных был Киев.

По данным Украинского института национальной памяти, в бою за Круты погибли более 250 человек из студенческого отряда. 27 студентов, попавших в плен, большевики расстреляли. При этом вражеский отряд потерял более 400 бойцов и вынужден был остановить свое продвижение на четыре дня.

За это время из Киева были эвакуированы центральные органы власти, документы, ценности. И самое важное – эта задержка дала возможность завершить переговоры с кайзеровской Германией о подписании Брест-Литовского мирного договора. Это был один из основных документов, обеспечивающих независимость и международное признание Украинской народной республики.