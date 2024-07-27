Зубной врач и волонтер: как Наталья Чобан объединила два дела во время войны

С началом полномасштабной войны в Украине Наталья стала членом гуманитарного штаба в Одессе и начала инициировать сбор средств на приобретение автомобилей и удовлетворение других актуальных потребностей военных.

— Когда я пришла в гуманитарный штаб при Одесской областной администрации, то попала в международный отдел. Как работник медицинской сферы, работала и обрабатывала запросы непосредственно в этом направлении, ища международных доноров и поддержку. Я делала все, что могла на тот момент, — рассказывает Наталья.

Впоследствии к ней начали поступать ежедневные обращения от внутренне перемещенных лиц и местного населения, пострадавшего в результате боевых действий, относительно ее профессиональной деятельности. Наталья Чобан начала оказывать бесплатную стоматологическую помощь как взрослым, так и детям, которые приехали в Одессу.

— У меня не было даже мысли выезжать из Украины. Я размышляла, каким образом могу быть полезной в это время. В мирной жизни я занималась стоматологией. Поэтому решила помогать именно со своего фронта, как стоматолог, — говорит Наталья.

Она и сегодня предоставляет бесплатные стоматологические услуги при острой боли как местным жителям, так и вынужденным переселенцам. И как медицинский представитель продолжает помогать обеспечивать военных необходимыми медицинскими средствами.

А еще приходить на лечение к Наталье совсем не боятся дети. У нее к юным украинцам особый подход — она просто договаривается с ними о том, что они будут сильными, а она — очень быстро устранит проблему. И ей это хорошо удается.

Так и проходят будни Натальи — в заботе о настоящем и будущем нашей нации.