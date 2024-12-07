Оренда житла в Одесі: чи варто довіряти рієлтору і за що ми платимо?

Навіщо нам рієлтор?

– Хто такий рієлтор та чим він займається?

– Рієлтор – це фахівець, який допомагає фізичним та юридичним особам з інформацією і консультаціями щодо оренди, покупки, продажу та обміну нерухомості. Рієлтори зазвичай підтримують клієнтів під час укладення угоди, супроводжують їх до підписання договору та отримання грошей, а також організовують нотаріальне посвідчення документів. Рієлтори також:

консультують клієнтів – надають інформацію про ринок нерухомості (попит, пропозиція, ціни);

– надають інформацію про ринок нерухомості (попит, пропозиція, ціни); готують документи – оформлення необхідних документів і первинна перевірка юридичної «чистоти» об’єкта;

– оформлення необхідних документів і первинна перевірка юридичної «чистоти» об’єкта; займаються пошуком покупців або орендарів , а також підбирають нерухомість для купівлі чи оренди і організовують покази;

, а також підбирають нерухомість для купівлі чи оренди і організовують покази; рекламують об’єкти нерухомості через інтернет, соцмережі та друковані ЗМІ;

через інтернет, соцмережі та друковані ЗМІ; надають посередницькі послуги – ведення переговорів і узгодження умов угод між сторонами;

– ведення переговорів і узгодження умов угод між сторонами; складають договори купівлі-продажу, оренди (через нотаріуса або адвоката).

Рекомендується знайти одного фахівця, який супроводжуватиме вас під час усієї угоди. Професійний рієлтор є багатофункціональним спеціалістом у таких сферах, як право, будівництво, маркетинг, психологія і ведення переговорів

За що ми платимо рієлтору?

– За що ми платимо фахівцю?

– Клієнт сплачує рієлтору комісію за надані послуги. Часто між рієлторами та клієнтами виникають спірні питання, коли клієнт не розуміє, які саме послуги надає рієлтор та з чого складається їхня вартість. Причин конфліктів може бути дві: або послуги фактично не надавалися, або рієлтор настільки професійно зрозумів запит клієнта, що зміг задовольнити його потребу одразу.

– Чи є якісь законодавчі вимоги до рієлторів в Україні?

– У законодавстві України поняття «рієлтор» чітко не визначено: відсутній профільний закон, а також державні ліцензування чи сертифікація цієї діяльності. Його діяльність регулюється цивільним і господарським законодавством, а також нормами договірних відносин.

Якщо я хочу орендувати квартиру, мені тож потрібен рієлтор?

– Які помилки можуть виникнути при оренді без рієлтора?

– Існує багато помилок, які можуть статися. По-перше, якщо орендар живе у квартирі без укладення письмового договору, він не має жодних прав і може бути вигнаний у будь-який момент. По-друге, якщо укладено договір, скачаний з інтернету або складений без урахування прав орендаря, це також небезпечно. Такий договір не надає жодних гарантій орендарю і не припускає відповідальності для орендодавця. По-третє, орендарі часто не знають про шахрайські схеми на ринку, такі як: реклама квартири, що не існує, здача житла особами, які не є власниками, або приховування інформації про реальні комунальні платежі, сусідів, район. Також може бути надмірне заселення орендарів, включно з малолітніми дітьми чи домашніми тваринами.

– Чи може рієлтор вирішувати конфлікти між орендарем і орендодавцем?

– Функції рієлтора вважаються завершеними, коли укладено договір оренди. Допомога у вирішенні конфліктів надається за згодою сторін і може бути платною або безплатною. Зараз однією з популярних послуг рієлторів є управління майном. У цьому випадку власник квартири укладає договір з рієлтором, який стає управителем. Він відповідає за технічний стан квартири, регулярність орендних платежів і сплату комунальних послуг.

Яка роль рієлтора в укладенні договору?

– Як рієлтор допомагає укладати договір оренди?

– Як правило, у професійних рієлторів є бланк юридично грамотного договору оренди, який враховує інтереси обох сторін. Також рієлтор допомагає оцінити реальний стан ринку оренди на цей час, привабливість об’єкта, потенційну небезпеку орендарів тощо.

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– Що робити, якщо орендар або орендодавець порушують умови договору?

– У такій ситуації є три варіанти дій: перемовини, написання офіційних претензій або звернення до суду. Поліція не займається цими питаннями, якщо порушення не пов’язано з криміналом. Найкраще розв’язувати спірні питання мирно на етапі перемовин. Судові справи, особливо під час війни, можуть вимагати багато часу, грошей і енергії. Ба більше, суд не завжди вирішує проблему; іноді виконання рішення стає складнішим. У більшості випадків виконання судового рішення у справах оренди закінчується або мирними перемовинами, або кримінальними наслідками.

– Наскільки договір законний?

– Якщо оренда менш ніж три роки, стороною договору виступає реальний власник квартири. Договір, укладений в простій письмовій формі, є абсолютно законним.

Найлегший спосіб оформити договір – звернутися до адвоката, який підготує проект відповідно до чинного законодавства. У багатьох агенціях нерухомості або у професійних рієлторів вже є готові зразки таких договорів, але не у всіх

Яких проблем можна чекати від рієлтора?

– Чи є небезпека в підписанні договору з рієлтором?

– Головне, щоб у договорі були чітко прописані не лише права рієлтора, а й конкретні обов’язки. Відповідальність за порушення договору повинна покладатися на обидві сторони — як на клієнта, так і на рієлтора, із зазначенням умов, строків і сум компенсації. Особливу небезпеку становлять «безплатні» послуги рієлтора. У разі незначного порушення договору клієнтом, такі послуги можуть несподівано стати дуже дорогими.

– Які проблеми можуть виникнути при оренді через рієлтора?

– Головна проблема — це натрапити на рієлтора з підходом: «місія – комісія». У таких випадках усі дії спрямовані виключно на швидке отримання винагороди, без урахування інтересів, побажань чи вимог орендаря та орендодавця. Здати «аби кому» або заселити «аби куди». На щастя, таких рієлторів небагато.

– Як перевірити, чи є рієлтор надійним?

– Достатньо перевірити рієлтора в пошуковій системі браузера чи соціальних мережах. Ви можете знайти багато інформації про нього. Також можна запитати: в якому агентстві він працює, де знаходиться його офіс, членом яких громадських організацій він є?

– Чи несе рієлтор відповідальність, якщо орендар або орендодавець – шахраї?

– Якщо така відповідальність договором не передбачена, рієлтор нічого вам не винен. Якщо письмовий договір взагалі не укладався, рієлтор також не зобов’язаний відповідати за свої дії. Але відповідальний рієлтор перевіряє потенційних орендарів і орендодавців, а також стан квартири на предмет юридичної чистоти. Або пропонує орендарям недорогу страховку житла на випадок непередбачених ситуацій.

При виборі орендаря або орендодавця варто покладатися не лише на інтуїцію чи професіоналізм рієлтора, а й самостійно подбати про свою безпеку. Перевірити особу можна в базах даних «Судова влада України», «Розшук МВС», «Реєстр санкцій», «База недійсних документів Державної міграційної служби», «Реєстр боржників», «Миротворець», а також за запитом «ПІБ» у пошуку вашого браузера

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