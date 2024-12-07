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Не праздник, а фронт приближается: в центре Одессы прошла очередная акция неравнодушных (фоторепортаж)

Не праздник, а фронт приближается: в центре Одессы прошла очередная акция неравнодушных (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 7 декабря, в центре Одессы состоялась очередная акция протеста, участники которой настаивают: не забывайте о помощи нашей армии, ведь сейчас, когда продолжается полномасштабная война, наше равнодушие лишь приближает к нам линию фронта.

Участники мероприятия сплотились в группу «Гроші на ЗСУ». Они требуют от местных властей во время войны тратить деньги на армию.

Акция в Одессе 7 декабря 2024
Акция в Одессе 7 декабря 2024, участники
Акция в Одессе 7 декабря 2024, плакаты

Как сообщает Телеграм-канал «Одеське життя», сегодня протестующие вышли на пикет у новогодней елки.

Акция в центре Одессы, 7 декабря 2024

Цель участников акции – обратить внимание одесситов и гостей нашего города на то, что в дни войны к нас приближается не праздник, а фронт.

Акция в Одессе 7 декабря 2024, фотограф и юная участница
Акция в Одессе 7 декабря 2024, на Дерибасовской
Акция в Одессе 7 декабря 2024, к чему призывают участники

Как это было, смотрите, на фото, предоставленные «Одесской жизни» одной из участниц акции:

Акция в Одессе 7 декабря 2024, участники с плакатами
Акция в Одессе 7 декабря 2024, на Преобюраженской
Акция в Одессе 7 декабря 2024, участница с плакатом

Акция в Одессе 7 декабря 2024, о чем просят участники

Ранее журналистка «Одесской жизни» опубликовала трогательное фото, сделанное на Приморском бульваре.

Фото Светланы Королевой

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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