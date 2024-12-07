Не праздник, а фронт приближается: в центре Одессы прошла очередная акция неравнодушных (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 7 декабря, в центре Одессы состоялась очередная акция протеста, участники которой настаивают: не забывайте о помощи нашей армии, ведь сейчас, когда продолжается полномасштабная война, наше равнодушие лишь приближает к нам линию фронта.
Участники мероприятия сплотились в группу «Гроші на ЗСУ». Они требуют от местных властей во время войны тратить деньги на армию.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеське життя», сегодня протестующие вышли на пикет у новогодней елки.
Цель участников акции – обратить внимание одесситов и гостей нашего города на то, что в дни войны к нас приближается не праздник, а фронт.
Как это было, смотрите, на фото, предоставленные «Одесской жизни» одной из участниц акции:
Ранее журналистка «Одесской жизни» опубликовала трогательное фото, сделанное на Приморском бульваре.
Фото Светланы Королевой