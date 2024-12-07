Будут ли отключать свет в Одессе 8 декабря и по каким графикам

Несмотря на выходные дни, когда энергопотребление как правило меньше, стабилизационные отключения света в Украине и, в частности, в Одессе и Одесской области продолжают действовать и в воскресенье, 8 декабря 2024.
По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, время применения и объем ограничений будут следующими:
Для бытовых потребителей:
- 14:00-18:00 – одна очередь отключений (4 часа без света в сутки).
Для промышленности и бизнеса:
- 09:00-19:00 – применение графиков ограничения мощности.
В компании напомнили, что причина ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
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В то же время благодаря масштабным восстановительным работам ситуация в энергосистеме постепенно улучшается, однако ремонтные работы продолжаются.
В «Укрэнерго» также напоминают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. В случае изменений о них будет сообщено дополнительно.
По информации компании ДТЭК, отключать свет потребителям в Одессе и Одесской области завтра, 8 декабря, будут по следующим графикам:
- 1 группа: свет будет весь день;
- 2 группа: свет будет весь день;
- 3 группа: с 14:00 до 16:00;
- 4 группа: с 15:00 до 17:00;
- 5 группа: свет будет весь день;
- 6 группа: с 16:00 до 19:00.
Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети, заполнив соответствующую форму.
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