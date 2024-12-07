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Будут ли отключать свет в Одессе 8 декабря и по каким графикам

Будут ли отключать свет в Одессе 8 декабря и по каким графикам

Несмотря на выходные дни, когда энергопотребление как правило меньше, стабилизационные отключения света в Украине и, в частности, в Одессе и Одесской области продолжают действовать и в воскресенье, 8 декабря 2024.

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, время применения и объем ограничений будут следующими:

Для бытовых потребителей:

  • 14:00-18:00 – одна очередь отключений (4 часа без света в сутки).

Для промышленности и бизнеса:

  • 09:00-19:00 – применение графиков ограничения мощности.

В компании напомнили, что причина ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

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В то же время благодаря масштабным восстановительным работам ситуация в энергосистеме постепенно улучшается, однако ремонтные работы продолжаются.

В «Укрэнерго» также напоминают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. В случае изменений о них будет сообщено дополнительно.

По информации компании ДТЭК, отключать свет потребителям в Одессе и Одесской области завтра, 8 декабря, будут по следующим графикам:

  • 1 группа: свет будет весь день;
  • 2 группа: свет будет весь день;
  • 3 группа: с 14:00 до 16:00;
  • 4 группа: с 15:00 до 17:00;
  • 5 группа: свет будет весь день;
  • 6 группа: с 16:00 до 19:00.

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети, заполнив соответствующую форму.

Вы также можете узнать: Одесса без света: справедливы ли графики и кто за них отвечает.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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