Будут ли отключать свет в Одессе 8 декабря и по каким графикам

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, время применения и объем ограничений будут следующими:

Для бытовых потребителей:

14:00-18:00 – одна очередь отключений (4 часа без света в сутки).

Для промышленности и бизнеса:

09:00-19:00 – применение графиков ограничения мощности.

В компании напомнили, что причина ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

В то же время благодаря масштабным восстановительным работам ситуация в энергосистеме постепенно улучшается, однако ремонтные работы продолжаются.

В «Укрэнерго» также напоминают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. В случае изменений о них будет сообщено дополнительно.

По информации компании ДТЭК, отключать свет потребителям в Одессе и Одесской области завтра, 8 декабря, будут по следующим графикам:

1 группа: свет будет весь день;

2 группа: свет будет весь день;

3 группа: с 14:00 до 16:00;

4 группа: с 15:00 до 17:00;

5 группа: свет будет весь день;

6 группа: с 16:00 до 19:00.

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети, заполнив соответствующую форму.

Вы также можете узнать: Одесса без света: справедливы ли графики и кто за них отвечает.