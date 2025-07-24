Переговоры Украины и России в Турции

Представители украинской делегации – секретарь СНБО Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Сергей Кислица, представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказали медиа об итогах переговоров, которые прошли 23 июля 2025 года с российской делегацией в Стамбуле.

Более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Украиной и Россией.

Украина настаивает на безусловном прекращении огня, далее в приоритетах встреча лидеров и гуманитарный трек (возвращение детей, обмен пленными).

Пока есть достижения в гуманитарных вопросах. Что касается перемирия, пока уступок со стороны России нет.

Украинская сторона всегда готова к прекращению огня. Но Россия этого не хочет.

Украина предложила провести встречу лидеров с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа. Предложение Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным остается в силе бессрочно, но почему-то пути трудно с ним встретиться.

Украинские условия и требования более реалистичны, чем российские.

Представители Украины отметили, что в этот раз встреча была отличной от предыдущих — было меньше эмоций, стороны выслушали друг друга и обговорили те немногие вопросы по которым есть общее видение. Прежде всего обмен пленными.

По информации российских пропагандистских СМИ, которые приводят слова руководителя российской делегации, помощника Путина Владимира Мединского, Россия:

Предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона рассмотрит это предложение;

Будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны;

Россия предлагает провести короткие, по 24, 48 часов, перемирия, чтобы забрать раненых и тела бойцов;

Россия предложила Киеву передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

Обстрелы украинских городов: целями стали Одесса и Черкассы

Минувшей ночью сразу после завершения переговоров в Стамбуле Россия цинично продемонстрировала свое истинное отношение к мирному урегулированию, совершив террористические атаки на украинские города.

По Одессе был нанесен массированный удар дронами. Пострадали жилые дома, частично разрушена девятиэтажка. Известно о четырех раненых. Значительные разрушения получили торговые павильоны рынка «Привоз» – одно из исторических лиц города. Повреждены и архитектурные памятники в центре, имеющем статус объекта мирового наследия ЮНЕСКО.

Черкассы стали мишенью ракет по шрапнели, выпущенных по жилым районам. Ранены по меньшей мере семь человек, среди них 9-летний ребенок. Повреждено более 15 многоэтажек, образовательные и медицинские учреждения, даже городское кладбище.

В то же время кремлевская пропаганда начала очередную информационную атаку, пытаясь переложить вину на Украину, распространяя фейки о якобы украинской ракете ПВО.

Как отметили в Украинском центре противодействия дезинформации, каждый такой удар — это доказательство: Россия игнорирует международные призывы к прекращению огня и использует риторику о «мире» как инструменте обмана. Москва не стремится к завершению войны — она стремится разрушить правду и надежду.

Ситуация на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было более 170 боевых столкновений по всей линии фронта. Россияне активно применяли авиацию и дроны: осуществили 67 авиаударов, сбросили более 120 управляемых бомб, применили 3700 дронов-камикадзе и более 5 тысяч обстреляли украинскую территорию из артиллерии.

Со своей стороны, Вооруженные силы Украины:

Нанесли удары по 12 скоплениям техники и личного состава врага;

уничтожили 5 танков;

10 бронемашин;

24 артсистемы;

86 дронов;

100 единиц автомобильной техники;

ликвидировали более 1000 русских военных.

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