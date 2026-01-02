Важное напоминание

И сегодня нас ждут:

  • Особенности украинской национальной диеты;
  • Салат как произведение искусства;
  • Мудрый совет доктора;
  • Послепраздничная математика;
  • Признаки важной и актуальной покупки;
  • ну и важное для украинцев напоминание.

Заинтригованы? Тогда вперед!

Завтрак, обед и ужин с «национальным» колоритом:

Особенности национальной диеты

А тут кто-то явно «поймал белочку»…

Салат Белка

Что ни говорите, а лечить наши доктора умеют!

Мудрый совет

Логика есть. А вот что касается денег…

Логика и деньги

Когда блэкауты не страшны:

Когда блэкаут не страшен

И напоследок – очень важное напоминание!

Самое главное желание

Надеемся, эта порция юмора немного подняла вам настроение и добавила улыбок в начало дня. И пусть 2 января пройдет спокойно, легко и, конечно же, все еще очень даже вкусно!

