И сегодня нас ждут:
- Особенности украинской национальной диеты;
- Салат как произведение искусства;
- Мудрый совет доктора;
- Послепраздничная математика;
- Признаки важной и актуальной покупки;
- ну и важное для украинцев напоминание.
Заинтригованы? Тогда вперед!
Завтрак, обед и ужин с «национальным» колоритом:
А тут кто-то явно «поймал белочку»…
Что ни говорите, а лечить наши доктора умеют!
Логика есть. А вот что касается денег…
Когда блэкауты не страшны:
И напоследок – очень важное напоминание!
Надеемся, эта порция юмора немного подняла вам настроение и добавила улыбок в начало дня. И пусть 2 января пройдет спокойно, легко и, конечно же, все еще очень даже вкусно!
