Новости Одессы и Одесской области

Аграрий с почетным знаком поделился полезными советами

Аграрий с почетным знаком поделился полезными советами

Руководитель фермерского хозяйства «Элит» Григорий Тулба, который хозяйничает на Александровских полях, был награжден Почетным знаком Любашевского поселкового головы.

Высокая общественная награда ему была вручена на торжествах, посвященных Дню Независимости Украины, не только за профессиональную деятельность, но и за всестороннюю и весомую поддержку наших Вооруженных сил.

Несмотря на то, что Григорий Ильич обрабатывает около 700 гектар пахотных площадей, он входит в десятку самых щедрых земледельцев Ассоциации аграриев и промышленников севера Одесщины, которые жертвуют значительные средства, зерно и технику в помощь жителям прифронтовых и деоккупированных населённых пунктов.

Что касается фермерской деятельности земледельца Григория Тулбы, то в последние годы с изменением климатических условий вместо классических технологий возделывания почвы в его хозяйстве активно применяется глубокое рыхление и частично минимальная обработка почвы.

— Во время разрыхления пласт земли не переворачивается, так что вся биота, лежащая на поверхности, остается живой. В то время как во время глубокой вспашки пласт переворачивается, биота попадает на глубину 30 см и погибает. Второй аргумент в пользу глубокого разрыхления — сохранение влаги. Эта операция более влагозащитна в наших условиях. Земля не столь высушивается, как при вспашке, — делится Григорий Тулба.

Наряду с этим аграрий тщательно проводит опыты по выбору семян кукурузы. И сейчас производит посев кочанистых с тремя индексами скороспелости: ранним, средним и поздним в соотношении 25:50:25. Это позволяет в неблагоприятных агротехнических условиях получать неплохие урожаи.

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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