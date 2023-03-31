Аграрий с почетным знаком поделился полезными советами

Высокая общественная награда ему была вручена на торжествах, посвященных Дню Независимости Украины, не только за профессиональную деятельность, но и за всестороннюю и весомую поддержку наших Вооруженных сил.

Несмотря на то, что Григорий Ильич обрабатывает около 700 гектар пахотных площадей, он входит в десятку самых щедрых земледельцев Ассоциации аграриев и промышленников севера Одесщины, которые жертвуют значительные средства, зерно и технику в помощь жителям прифронтовых и деоккупированных населённых пунктов.

Что касается фермерской деятельности земледельца Григория Тулбы, то в последние годы с изменением климатических условий вместо классических технологий возделывания почвы в его хозяйстве активно применяется глубокое рыхление и частично минимальная обработка почвы.

— Во время разрыхления пласт земли не переворачивается, так что вся биота, лежащая на поверхности, остается живой. В то время как во время глубокой вспашки пласт переворачивается, биота попадает на глубину 30 см и погибает. Второй аргумент в пользу глубокого разрыхления — сохранение влаги. Эта операция более влагозащитна в наших условиях. Земля не столь высушивается, как при вспашке, — делится Григорий Тулба.

Наряду с этим аграрий тщательно проводит опыты по выбору семян кукурузы. И сейчас производит посев кочанистых с тремя индексами скороспелости: ранним, средним и поздним в соотношении 25:50:25. Это позволяет в неблагоприятных агротехнических условиях получать неплохие урожаи.

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