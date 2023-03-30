Основа-2: хозяйство из Любашевки без кредитов, долгов и с поддержкой ВСУ

Есть в Любашевке известный хозяйственник – Андрей Петрович Высокий. И возглавляет он обширное хозяйство «Основа-2». На вопрос: «Почему именно «Основа»?», Андрей Петрович ответил: — Чтобы фермерство имело крепкую основу, и даже само название защищало от бед и невзгод.

В этом слове — «Основа» — закодирована наша земледельческая родословная. Начинается оно с буквы имени первого нашего ребенка Оксаны, а заканчивается первой буквой моего имени.

Военное лихолетье, вызванное российской агрессией, внесло свои коррективы в агропроизводство, и не только на оккупированных территориях. В целом это касается проблем реализации зерна, дороговизны горючего, техники, запчастей, посевного материала, средств защиты растений. Также большинство аграриев переводят площади под выращивание высокорентабельных культур, прежде всего технической группы: подсолнечника, рапса и сои.

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Основа-2 отпраздновала 25-летие

Хозяйство основано в 1997 году. В прошлом году трудовой коллектив символически отпраздновал 25-летие со дня основания. Именно столько времени прошло от реорганизации КСП «Заря» (ранее известного колхоза-миллионера «Заря коммунизма») и создания на его базе двенадцати полноценных фермерских хозяйств, из которых неизменным осталось в Любашевке только хозяйство Андрея Высокого!

Трудный путь становления прошел фермер вместе со своими единомышленниками. Остались в прошлом погашение колхозных долгов, ремонт старой техники и сельхоз инвентаря, внедрение элитных сортов, обустройство базы и т.д.

Андрей Высокий никогда не обременял себя банковскими кредитами — всегда надеется только на собственные силы. Благодаря грамотному хозяйствованию и стабильным урожаям и значительным достижениям трудового коллектива вовремя выплачивается заработная плата, проводятся расчеты с пайщиками, закупается новая техника, идут отчисления в местный и государственный бюджеты. Кроме того, работники хозяйства получили от своего руководства беспроцентный заем на приобретение домов и автомобилей.

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Фермер Андрей Высокий отметил, что, несмотря на войну и неблагоприятные погодные условия, земледельцы неплохо поработали в прошлом году. Правда, денег за выращенное получили меньше прогнозируемого из-за низкой закупочной цены на зерно, но сумели вовремя рассчитаться с владельцами паев, за аренду земли, уплатить налоги и подготовиться к новому агротехническому году. Также регулярно хозяйству оказывается посильная спонсорская помощь любашевским школам, больницы и т.д.

На фронте воюет сын Андрея

Сейчас «Основа-2» — надежный партнер защитников Украины от российских оккупантов. Кстати, на Донецком направлении воюет сын Андрея Петровича Александр. Также фермер, являясь одним из активных участников волонтерского движения ассоциации «Аграриев и промышленников севера Одесщины», с первых дней войны помогает армии средствами, техникой, зерном и продуктами питания.

— В первые месяцы войны возник дефицит круп. Тогда мы выделили несколько десятков тонн зерна пшеницы и ячменя, переработанного на местной крупорушке в продукты питания для обеспечения подразделений самообороны, ВСУ и мирных жителей. Также жертвовали подсолнечное масло, сахар и мука, – рассказал Андрей Высокий. — Конечно, обо всем не расскажешь, потому что посильная помощь оказывается регулярно. Однажды сын пожаловался, что под Авдеевкой, где он воюет, возникла проблема с водой. Привозная уже пахла грязью. Ни есть сварить, ни помыться. Так что вместе с другом-предпринимателем Геннадием Демчевским мы приобрели метров сто водопроводной трубы и креплений. Теперь подразделение сына воюет «с комфортом»…

Хлеборобы уже хотят выйти в поле

Андрей Высокий в шутку рассказал, что в древности, чтобы узнать, прогрелась ли благодатная земля, чтобы вносить семена, на пашню сажали лучшую в деревне молодицу. Когда ей становилось комфортно сидеть, то сразу в поле выходили сеятели…

В хозяйстве неустанно заботятся о севообороте и повышении плодородия земли. Поля всегда засевают собственными семенами, для этого ежегодно на 30-гектарной площади выращивают отборный семенной материал озимого ячменя «Луран» и «Метелица», озимой пшеницы «Удачная» и закупают элитные семена перспективных технических культур, приносящих стабильный урожай.

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Хлеборобство всей семьей

Пока земледельцы Любашевщины, в том числе земледельцы «Основы-2», остаются надежным тылом для защитников Отечества, за их спинами стоят любимые, дети и внуки.

Жена Андрея Петровича Валентина Степановна, к сожалению, несколько лет назад почила в Боге, сын воюет, поэтому сейчас в хлебопашестве ему помогает внук Максим, взявший себе фамилию дедушки. Есть кому передать семейное дело!

Всегда, при любых обстоятельствах отец чувствует поддержку дочери Оксаны и зятя Николая Опалько, меньшей дочери Натали и зятя Дмитрия Петрика. Кстати, последние с первых дней войны наладили производство мясных и рыбных консервов и каш для военных подразделений.

Не нарадуется счастливый дедушка своими внуками, которых имеет семеро: Максима, Юлю, Вячеслава, Полину, Андрея, Аделину, Демьяна. А еще ожидается пополнение в семье его сына фронтовика Александра.

Благодаря настойчивости и доброжелательному отношению к людям труда, Андрей Высокий имеет большое доверие и уважение в родной Любашевке и далеко за ее пределами. Уважают упорного хозяина за конкретные, добрые дела.