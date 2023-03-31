Одесская область может остаться без света: ДТЭК готовится к стихии

Аварийные бригады энергетиков переведены в усиленный режим из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков о навигающейся на Одесскую область непогоде – дожде и сильном ветре.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК «Одесские электросети».

«По данным синоптиков, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий – дождь и порывы ветра до 14 м/с. 206 наших бригад переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома клиентов»,

– говорится в сообщении.

В ДТЭК напоминают: сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов: «Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи».

В случае отсутствия света в компании просят сообщать об этом:

на Facebook-странице ДТЭК «Одесские электросети»;

через специальную форму на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;

позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90.

При этом из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены. В таком случае рекомендуют пользоваться онлайн-каналами связи.

Напомним, 28 марта из-за оборванных ураганным ветром линий электропередачи без света остались десятки населенных пунктов в Одесской области. Наиболее пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.

А в Одессе утром вторника, 28 марта, была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы, из-за чего часть города осталась без света. Энергетики достаточно быстро устранили эту аварию.

Читайте также: В Одессе могут обрываться провода: как правильно вести себя, оказавшись рядом?