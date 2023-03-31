Новости Одессы и Одесской области

Одесская область может остаться без света: ДТЭК готовится к стихии

Одесская область может остаться без света: ДТЭК готовится к стихии

Аварийные бригады энергетиков переведены в усиленный режим из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков о навигающейся на Одесскую область непогоде – дожде и сильном ветре.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК «Одесские электросети».

«По данным синоптиков, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий – дождь и порывы ветра до 14 м/с. 206 наших бригад переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома клиентов»,

– говорится в сообщении.

В ДТЭК напоминают: сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов: «Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи».

В случае отсутствия света в компании просят сообщать об этом:

  • на Facebook-странице ДТЭК «Одесские электросети»;
  • через специальную форму на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;
  • позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90.

При этом из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены. В таком случае рекомендуют пользоваться онлайн-каналами связи.

Напомним, 28 марта из-за оборванных ураганным ветром линий электропередачи без света остались десятки населенных пунктов в Одесской области. Наиболее пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.

А в Одессе утром вторника, 28 марта, была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы, из-за чего часть города осталась без света. Энергетики достаточно быстро устранили эту аварию.

Читайте также: В Одессе могут обрываться провода: как правильно вести себя, оказавшись рядом?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить