Илья Кушко: хлебороб из Одесщины сменил плуг на оружие

Илья Кушко, родом из села Гольма, что на Балтщине, знает, как выглядит ад. С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Адский путь от Кременной до Бахмута не испугал воина своим затруднением, а лишь закалил его характер.

Сегодня — это мужественный защитник нашей страны и своего хлебного поля. Кто бы думал, что полученные знания и практика на сельскохозяйственном предприятии пригодятся ему на бурных фронтах настоящего?

— В мирное время мы вместе с ним сеяли пшеницу на полях и выращивали хлеб, начинали комбикормовый бизнес. Вместе делали все, чтобы Украина была сильным государством! Это наш трудолюб! – с гордостью делится фермер Евгений Кифоренко.

Недавно не было предела радости родителей, которые приветствовали своего сына Илью дома. Ему дали краткосрочный отпуск. Пришел боец и на предприятие: как иначе – руки соскучились по оралу, а душа – по друзьям.

– Сейчас главная задача – выгнать врага из нашей земли. Ну а потом будем засевать поля, чтобы щедро колосилась наша украинская нива, чтобы под мирным небом у нас был хлеб и песня, — делится мыслями воин.

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