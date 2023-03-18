Новости Одессы и Одесской области

Илья Кушко: хлебороб из Одесщины сменил плуг на оружие

Илья Кушко: хлебороб из Одесщины сменил плуг на оружие

Илья Кушко, родом из села Гольма, что на Балтщине, знает, как выглядит ад. С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Адский путь от Кременной до Бахмута не испугал воина своим затруднением, а лишь закалил его характер.

Сегодня — это мужественный защитник нашей страны и своего хлебного поля. Кто бы думал, что полученные знания и практика на сельскохозяйственном предприятии пригодятся ему на бурных фронтах настоящего?

— В мирное время мы вместе с ним сеяли пшеницу на полях и выращивали хлеб, начинали комбикормовый бизнес. Вместе делали все, чтобы Украина была сильным государством! Это наш трудолюб! – с гордостью делится фермер Евгений Кифоренко.

Недавно не было предела радости родителей, которые приветствовали своего сына Илью дома. Ему дали краткосрочный отпуск. Пришел боец и на предприятие: как иначе – руки соскучились по оралу, а душа – по друзьям.

– Сейчас главная задача – выгнать врага из нашей земли. Ну а потом будем засевать поля, чтобы щедро колосилась наша украинская нива, чтобы под мирным небом у нас был хлеб и песня, — делится мыслями воин.

Читайте также: Подольский район официально получил свою символику

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить