Для спасения коров фермер объявила бессрочную голодовку

Начало девятнадцатой сессии восьмого созыва в Любашевском поселковом совете не походило ни на предыдущий за все годы. Глава фермерского хозяйства начала бессрочную голодовку.

Председатель фермерского хозяйства «Молочный Дар Плюс» из села Кричуново Светлана Маслова заявила, что 20 марта начинает бессрочную голодовку в помещении поселкового совета в знак протеста против уничтожения животноводческой фермы, насчитывающей более тридцати голов, из которых 26 дойных коров.

Это фермерское хозяйство в течение пятнадцати лет обрабатывало земельный участок на условиях аренды согласно заключенному договору, своевременно платило арендную плату. Под этот участок, собственно, и было рассчитано наращивание поголовья.

Что стало причиной конфликта

Договор у фермеров был действительным до 6 октября 2022 года. Наспех, уже седьмого октября, поселковый совет передал в краткосрочную аренду на один год этот же земельный участок площадью 55 гектаров руководителю ЧП «Добробут» Валерию Волошину из Савранской общины.

Хотя в Специальных правилах по владению, пользованию и распоряжению землей записано: отменена автопролонгация договоров аренды земли на один год, срок действия которых истекал в период действия военного положения, с 19 ноября 2022 года. Следовательно, договор Светланы Масловой должен быть пролонгирован до указанного срока. Но этого не случилось.

И это после того, как супруги Василия и Светланы Масловых сформировали мощное стадо коров голштинской и голландской пород. По сути отсутствие кормовой базы означает уничтожение поголовья.

К сожалению, ни поселковый председатель Геннадий Павлов, ни начальник отдела земельных отношений Оксана Дехтяренко не предложили ни одного альтернативного варианта решения данной проблемы.

Поселковый голова отмечает, что ЧП «Добробут» платит больше процентов аренды, чем Масловы. Но может ли это быть главным аргументом, если кричуновским фермерам этот участок нужен исключительно для заготовки кормов для скота на зимний период.

В конце концов встал вопрос: почему именно ЧП «Добробут»? Оказывается, потому, что предприятие уже возделывает земли в Кричуновском старостате. А как же местные фермеры, почему им не предложили возделывать этот участок до выставления его на аукцион?

Пять месяцев борьбы

Вот и бьется семья уже пятый месяц как рыба о лед, рассылает письма ко всем органам власти, чтобы добиться справедливости. Потому и созрело желание привлечь внимание общества к проблеме путем голодания: другого выхода не видят.

Среди поддержавших Масловых — председатель Подольской районной ассоциации фермеров Николай Якубенко. Он убежден: поселковый совет должен был заключить договор по СФХ «Молочный Дар Плюс».

На второй день голодовки фермера Масловой состоялось выездное заседание.

Если в Подольске на совещании с фермерами с участием директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений областной военной администрации Аллы Стояновой Светлану Маслову пытались убедить, что она должна распахать пастбище и выращивать зерновые, то на собрании об этом никто и не упомянул.

Представители районной администрации и поселкового совета, чтобы решить эту проблему, советовали фермерам пойти 28 марта на земельные торги на 30-гектарную площадь бывшей школьной земли. У Масловых шансы их выиграть довольно призрачные: заявку они подали, но рядом с ними будут идти фермеры с большим капиталом.

Что касается той же 55-гектарной площади, то Геннадий Павлов заверил, что на одной из сессий будет рассматриваться вопрос о выставлении этого участка на аукцион. Но пока на сайте поселкового совета такой информации нет.

И, если вопрос с землей не решится, в июле стадо придется отдать под нож.

Анастасия ОЛЕЙНИК

Читайте также: