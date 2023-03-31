Российский агент сливал оккупантам данные о ВСУ и энергообъектах в Одесской области 

Жителя Одесской области уже задержали и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб россии.

По указаниям российских кураторов он собирал данные об огневых позициях, движении и расположении подразделений украинских защитников в Одессе.

Кроме того, информатор передавал координаты объектов энергетической инфраструктуры и информацию о результатах предварительных ракетных обстрелов для повторного поражения и окончательного вывода из рабочего состояния.

В результате подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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Фото: пресс-служба прокуратуры в Одесской области