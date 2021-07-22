К сожалению, история не сохранила имени и фамилии первого одесского адвоката. Но известно, что по количеству адвокатов Одесса на рубеже ХІХ–ХХ веков прочно удерживала второе место после столицы Российской империи — Санкт-Петербурга.

аИмена одесских адвокатов — Василия Протопопова, Осипа Пергамента, Евгения Попандопуло, Андрея Рихтера, Григория Брелидзе — были известны и за пределами государства российского, к их услугам прибегали во многих странах Европы.

Трудная профессия

Путь в юридическую профессию всегда был труден и не каждый мог его преодолеть. В ХІХ веке для того, чтобы получить право представительства в судах претендент должен был отвечать следующим требованиям. У него должно быть высшее юридическое образование, а в трудовой деятельности он должен был пройти пятилетний срок работы в суде или отработать пять лет в качестве помощника присяжного поверенного. Ну, и самое главное — кандидат на адвокатскую должность обязан был получить согласие совета присяжных поверенных или суда, наблюдающего за деятельностью присяжных поверенных. Кроме того, присяжными поверенными не могли быть иностранцы, несостоятельные должники, а также лица, не достигшие 25-летнего возраста.

Присяжный поверенный, исключенный из числа таковых, лишался навсегда права вернуться к профессии.

Ловкие люди

В Одессе бытовало мнение об адвокатах, как о людях ловких, умеющих «зашибить деньгу», при этом не брезгующими никакими средствами.

Газет а«Одесский вестник» в феврале 1860 года была опубликовала статью «Несколько слов о частных поверенных», в которой выражалось негативное отношение к их работе. В статье приводится пример деятельности стряпчего Александра Деригина, который был выслан из другой губернии за безнравственность и ябеду. В Одессе он приобрел огромную практику. Нескольких номераов газеты «Одесский вестник» публиковали его объявления следующего содержания: «Великолепный юрист, обладающий умопомрачающими знаниями и владеющий всеми языками, предлагает свои полезные услуги, а бедным — бескорыстное пособие».

Деятельность поверенного Деригина заключалась в следующем: «Очистив карманы одного из своих клиентов, он продает его противной стороне; умышленно пропускает подачу апелляционной жалобы, проигрывает дело своего верителя, разоряет его в конец, и еще ставит в положение ответчика за судебные издержки, убытки. Взамен того получает с противной стороны несколько тысяч».

Из статьи следует, что у многих недобросовестных поверенных, «промышлявших» тогда в Одессе, часто нравственная сторона расходилась с юридическими знаниями. Нередко в интересах клиентов и в своих собственных они прибегали к неправомерным действиям, уловкам и даже подлогам, что вызывало к званию стряпчего недоверие у населения.

Адвокатский кошелек

Изначально считается, что адвокат — профессия свободная, и даже творческая. Соответственно и вознаграждение определяется адекватно усилиям юристов, сложности дела и финансовым возможностей тех, кто обращается за юридической помощью.

Но с ХІХ века существовало правило, в соответствии с которым часть обвиняемых имела права на бесплатную юридическую помощь. Такая практика существует и сегодня, когда обвиняемому может предоставляться по его желанию бесплатный адвокат.

А информация о сумасшедших гонорарах адвокатов Одессы, к сожалению, не подлежит проверке и является коммерческой тайной. В дореволюционной Одессе адвокаты в качестве гонорара принимали квартиры, дома, пароходы, земельные участки, драгоценности. И в путеводителе Василия Коханского, о котором мы уже говорили, видно, что одесские присяжные поверенные являлись владельцами элитной недвижимости в центре города — на улицах Дерибасовской, Садовой, Княжеской, Екатериненской, на Соборной площади.

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе в ХІХ веке арендовали квартиры – какие услуги были доступны и можно ли было выселить неплательщика.

Из физиков в присяжные

Всем нынешним представителям этой профессии хорошо известно имя Осипа Пергамента. Успешно окончив гимназию в Дрездене (Германия), Осип Яковлевич поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета. Однако стать физиком ему не было суждено. В канун окончания университета у него случилась размолвка с председателем выпускной комиссии, и в итоге Осип получил диплом не первой, а второй степени — с мечтой о высоких научных должностях пришлось расстаться.

В течение двух лет Осип одновременно преподавал физику в женской гимназии, давал частные уроки и напряженно готовился к государственным экзаменам на юридическом факультете. Он сдал их блестяще, и в скором времени стал помощником известного адвоката Василия Протопопова. От своего наставника Пергамент «усвоил взгляд на адвокатуру как на гордое, независимое сословие».

В возрасте 41 года Осип Яковлевич неожиданно умер. Загадка его скоропостижной смерти не разгадана до сих пор. Его кончину связывают с ведением им защиты величайшей мошенницы России — генеральши Ольги фон Штейн, которая под прикрытием обширных светских связей своего мужа обманула более 220 человек, завладев многомиллионными средствами.

Документально известно, что в 1907 году решался вопрос о привлечении Осина Пергамента к уголовной ответственности за соучастие в виде попустительства и укрывательства, а также за служебный подлог. В вину Осипу Яковлевичу вменялось, что, осуществляя защиту Ольги фон Штейн, он якобы оказал ей содействие в бегстве за пределы России и обменивался с мошенницей телеграммами и письмами. Допрошенный в качестве свидетеля, адвокат все отрицал. Письма, поступившие на его имя от фон Штейн, он нераспечатанными сдавал следствию. К моменту, когда должен был решиться вопрос о привлечении Пергамента к ответственности, процесс над самой генеральшей уже завершился — она получила всего полтора года тюремного заключения! При этом вопрос о побеге обвинением даже не поднимался.

Официальная версия смерти Осипа Пергамента — внезапная остановка сердца. Однако среди присяжных поверенных долго ходили слухи о смертельной дозе морфия, которую уколол себе сам Осип Яковлевич. Уголовное дело по обвинению адвоката Пергамента было прекращено в связи с его смертью. Вина его не была доказана.

Присяга присяжного поверенного

Лицо, принятое в при­сяжные поверенные, получало свидетельство и после этого принимало присягу:

«Обещаюся и клянусь Всемогущим Богом… не исполнять и не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению православной церкви, государства, общества, семейства и доброй нравственности, но честно и добросовестно исполнять обязанности принимаемого мною на себя звания, не нарушать уважения к судам и властям и охранять интересы моих доверителей или лиц, дела которых, будучи на меня возложены, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед законом и перед Богом на страшном суде Его. В удостоверение сего целую слова и крест Спасителя моего. Аминь»

Адвокат-святой

Адвокат Иван Ковшаров после окончания юридического факультета Новороссийского университета работал присяжным поверенным в Одессе. Позже был юрисконсультом Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В 1922 году Ивана Ковшарова арестовали и расстреляли чекисты. В 1992 году постановлением Священного Синода Русской православной церкви он был признан мучеником и причислен к лику святых. Под именем отца Иоанна он внесен в святцы РПЦ. Икона с изображением мученика отца Иоанна находится сегодня в коллегии адвокатов Одесской области. А сами адвокаты считают своим небесным покровителем апостола Иоанна Златоуста.

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе в ХІХ веке работали фотографы и фотоателье.