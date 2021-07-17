12 июля мы отметили День фотографа — профессиональный праздник тех, кто умеет останавливать мгновенья. Для нас фотография давно перестала быть чудом, и любой владелец мобильного телефона способен без проблем заниматься этим видом творчества. А ведь искусство фотографии появилось без малого две сотни лет назад, и Одесса стала одним из первых городов империи, где начали работать фотографы и фотоателье.

На фотографию тратили целый день

Первая фотография в истории появилась в 1826 году, и сразу же нашлись желающие запечатлеть свой портрет на кусочке картона. Однако процесс этот не был таким быстрым, как сегодня — иногда, чтобы получить фотографию, требовалось потратить целый день. Например, чтобы сделать самые первые фото, человек должен был сидеть молча и совершенно неподвижно очень долгое время. Чтобы «модели» не так мучительно было ожидать окончания процесса, фотографы использовали удобные кресла с подлокотниками и специальные тяжелые подставки с держателями для головы. Голову фиксировали в нужном положении, чтобы ее нельзя было повернуть или опустить и испортить фото. Вероятно, из-за того, что этот процесс был очень трудоемким, фотографы больше любили запечатлевать интерьеры и улицы, а не людей.

После изобретения дагеротипии — процесса с использованием йодистого серебра — процесс создания фотографии сократился до 15 минут. Но поначалу фотографии все равно делали редко, так как их стоимость была очень высокой, и в 1850-х годах она иногда приближалась к средней зарплате. Готовую фотографию наклеивали на картонную подложку, а на обороте наносили информацию о фотографе, ателье, месте съемки и ставили дату.

Что хранится в домашних архивах?

Дагеротипы. Самым ранним типом фотографий был дагеротип, названный в честь изобретателя Луи Дагера. Дагеротипы делались с 1839 по 1860 год и представляли собой изображение на медной пластине.

Талботипы. Около 1849 года появилась новая технология печатания снимков с бумажных негативов — талботипия, или калотипия, но ее качество было очень плохим и такие снимки до наших дней почти не сохранились.

Амбротипы. Еще один редкий вид фотографий делался с помощью стекла — около 1854 года появилась амбротипия, которая существовала до 1870 года. Амбротип отличался меньшей четкостью и зеленоватым оттенком изображения. Из-за хрупкости стекла амбротипы были недолговечны, поэтому сохранившиеся экземпляры имеют большую ценность.

Ферротипы. Ферротипы, или тинтайп, — позитивные фотографии на металлической пластине с тонкой защитной пленкой. Процесс был запатентован в 1856 году и существовал до 1890 года.

Фотография была дорогим удовольствием

Через два десятка лет после изобретения фотографии первое фотоателье появилось и в Одессе. В 1843 году здесь открылся, как тогда говорили, «фотографический кабинет». Это было второе после московского фотоателье в стране. Процесс съемки стал более совершенным и доступным, и в газете «Одесский вестник» появилась информация об открытии первой одесской фотографии, владельцем которой был «живописец» Филипп Гааз. Там было указано, что «портрет одной особы… отпечатывается в продолжение 10-14 секунд, а снимок неодушевленного предмета… в одну секунду».

Гааз постоянно ездил в Европу, откуда привозил самые последние новинки. Вначале он использовал дагеротипию, пока не появился метод создания негатива, с которого можно было печатать множество снимков.

Несмотря на то, что процесс постоянно совершенствовался, фотографии были дорогим удовольствием, доступным только состоятельным людям. Их цена колебалась от трех до семи рублей. Изображения были не очень качественными, поэтому в фотомастерских работали ретушеры, которые «улучшали» фото состоятельных клиентов.

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Через несколько лет после появления фотомастерских в Одессе, жители города уже поименно знали мастеров фотодела. Одним из них был Иосиф Мигурский, владелец магазина фотопринадлежностей. Также он создал учебник по фотоделу и открыл так называемый фотоинститут, где обучал искусству фотографии. Мигурский был одним из лучших фотографов Одессы, его работы были отмечены наградами на внутренних и международных выставках. Кроме того, одессит состоял в парижском фотообществе.

Еще один фотограф, Рудольф Феодоровец, также был известен одесситам и имел салон в Париже. А мастерская Василия Чеховского на Дерибасовской была известна всему городу на протяжении двух десятков лет. Среди одесских фотографов были и представители «узкой специализации». Например, Самсон Маргулис не только служил судебно-полицейским фотографом, но и проводил экспертизу документов для одесской полиции. Кстати, именно фотоискусство дало толчок развитию криминалистики, а также появлению нового вида документов с фото, которые удостоверяли личность человека.

Первый фотомонтаж

Одним из первых примеров фотомонтажа стал «безголовый портрет», который пользовался спросом в Англии с 1855 до 1910 года. На подобных фотографиях голова натурщика была отделена от тела, он мог держать ее в руках или на коленях. Популярность таких фотографий была настолько высока, что даже королева Виктория приобрела 22 таких снимка.

Не двигаться, не улыбаться…

Сделать хорошие фото в то время было непросто. Для этого фотографы снимали студии со стеклянными потолками и использовали фотовспышки. Последние представляли собой металлический поддон с длинной ручкой, на который насыпали магний и поджигали. Из-за этого в фотостудии стоял отвратительный запах, а кроме того, существовала опасность пожара.

Сегодня мы храним дома семейные фотоальбомы и кипы разрозненных фотографий, а в то время создание фотографии было целым событием. В ателье приходили целыми семьями и одевались как на праздник. Однако при этом вы не увидите ни на одной старой фотографии улыбающихся людей. Дело в том, что сначала только состоятельные люди могли позволить себе съемку, а улыбка на портрете у них считалась дурным тоном. Улыбаться на фотографиях люди стали только после появления недорогих фотоаппаратов, при помощи которых можно было сниматься «для себя», в неформальной обстановке.

Шокирующее фотоискусство

На заре фотографии существовал жуткий обычай фотографировать умерших как живых. Нам это кажется кощунством, а в то время посмертные фото иногда были единственными памятными изображениями человека. У фотографов даже существовали специальные приспособления, которые помогали усадить или установить умершего в нужной позе.

Источники: viknaodessa.od.ua; opc.science, segodnya.ua; pinterest.ru; photorepair.ru.

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