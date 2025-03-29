Пятая весна пани Людмилы

Сказочная композиция

На улице Марсельской, возле обычной 5-этажки, увидела замечательную декорацию к детской сказке. На клумбе играли яркими цветами не только вечнозеленые растения, но и куклы, гномы, фарфоровая посуда, игрушечные фигурки животных. Оказалось, что клумба перешла к Людмиле Чернявской, которая переехала в Одессу с Кировоградщины пять лет назад. Она очень обрадовалась, потому что, как сельская женщина, очень хотела иметь клочок земли, где можно выращивать цветы, растения, создавать необычные, красивые композиции.

Царство куклы

— Я дополнила клумбу вьющимися розами, — с гордостью говорит Людмила, — Соседи пообещали сделать арки, будет очень красиво. У нас и в прошлом году взрослые приводили детей, показывали клумбу, фотографировались на ее фоне. Красота — она же успокаивает человека, помогает ему лучше себя чувствовать. Именно поэтому сейчас надо несмотря на лень и депрессию делать что-то такое, что украсит окружающий мир, вызовет улыбку.

Людмила Чернявская

Несмотря на внешнюю мягкость, Людмила имеет твердый характер. Добилась участия управляющей компании в уборке территории — иногда они предоставляют трактор. Нашла общий язык с педагогами школы, что рядом, относительно школьников, которые все время делали попытки что-то сломать. Теперь достигнут мир — школьники проходят мимо клумбы, не трогая ее.

Вечнозеленые украшения клумбы

Людмила еще и изобретательский талант имеет: вода, которая во время дождя падает на крышу, по трубе идет прямо на клумбу. С реализацией этой идеи помог зять. Поэтому это уже превратилось в дело всей семьи.

Помощников у женщины пока немного. Соседки иногда выходят на субботник, чтобы убрать клумбу. Но свободные места возле дома, где тоже могли бы появиться другие композиции, есть в изобилии. Женщина мечтает, чтобы вся территория была украшена цветами и композициями. Хотя и понимает: дети, выросшие в железобетонных джунглях, не привыкли ценить красоту и гармонию растений рядом. Поэтому желание украсить придомовую территорию возникает только у представителей среднего и старшего поколения. Такова реальность.

Как одессит высадил более 300 деревьев

Бывший морской пограничник Олег Дмитриев родился в Германии. И именно там еще в детстве увидел дуб, которому было 850 лет. Этот великан поражал силой и мощью. Оттуда и пошла его любовь к деревьям.

В 1991 году Олег Дмитриев поселился в Одессе, на проспекте Князя Владимира Великого (бывший проспект Добровольского). Поскольку дом стоит возле трассы, сразу возникла идея высаживать деревья, которые поднимутся и своими кронами будут защищать дом от выхлопных газов автомобилей. С тех пор, более 30 лет, мужчина высаживает деревья.

Так подопечные Дмитриева выглядят в период цветения

В память о дубе в Германии каждую осень Олег Дмитриев едет на проспект Шевченко, к знаменитому старейшему дубу Одессы «Черная ночь» и собирает желуди. Потом он их проращивает и через несколько лет высаживает возле дома (непосредственно на придомовые территории и дальше, рядом с трассой, этих деревьев где-то 25-30), а также на аллее моряков-пограничников в Парке Победы в память о тех, кто ушел из жизни.

— В прошлом году, чтобы птицам осенью было что поесть, высадил кусты боярышника, — говорит Олег, — Тоже вырастил из ягод. Возле дома есть также миндаль, катальпы, павловнии, черемухи, орехи — все выращивал самостоятельно. Когда начинается цветение, люди удивленно останавливаются, чтобы подышать чудесными ароматами.

Однажды Олег вместе с женой возвращался с дачи. Увидел на асфальте желудь, который уже начал прорастать. Он понимал, что на асфальте желудь погибнет. Поэтому взял его с собой, проращивал несколько лет. И видимо, в знак благодарности выросло замечательное дерево с красивой кроной.

Олег Дмитриев возле дуба, который вырос из спасенного желудя

Несмотря на две операции на сердце, Олег летом постоянно поливает деревья, наиболее чувствительные к засухе, — катальпы. Ему приходится лечить те деревья, которые подверглись человеческому вандализму, — он закрашивает раны на местах сломанных веток, подрезает стволы до уцелевших частей, тоненькие стволы молодых деревьев укрепляет веточками и привязывает канатами, чтобы не сломали их сильные ветры. Мечтает посадить еще красного дуба и крымскую сосну. Всего за все годы он высадил более 300 деревьев. Поразительно, что это смог сделать один человек! Представляете, каким зеленым был бы наш город, если бы у Олега Дмитриева появились последователи?

Цветет черемуха

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