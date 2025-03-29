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Пятая весна пани Людмилы

Сказочная композиция
Сказочная композиция
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На улице Марсельской, возле обычной 5-этажки, увидела замечательную декорацию к детской сказке. На клумбе играли яркими цветами не только вечнозеленые растения, но и куклы, гномы, фарфоровая посуда, игрушечные фигурки животных. Оказалось, что клумба перешла к Людмиле Чернявской, которая переехала в Одессу с Кировоградщины пять лет назад. Она очень обрадовалась, потому что, как сельская женщина, очень хотела иметь клочок земли, где можно выращивать цветы, растения, создавать необычные, красивые композиции.

Царство куклы
Царство куклы

— Я дополнила клумбу вьющимися розами, — с гордостью говорит Людмила, — Соседи пообещали сделать арки, будет очень красиво. У нас и в прошлом году взрослые приводили детей, показывали клумбу, фотографировались на ее фоне. Красота — она же успокаивает человека, помогает ему лучше себя чувствовать. Именно поэтому сейчас надо несмотря на лень и депрессию делать что-то такое, что украсит окружающий мир, вызовет улыбку.

Людмила Чернявская
Людмила Чернявская

Несмотря на внешнюю мягкость, Людмила имеет твердый характер. Добилась участия управляющей компании в уборке территории — иногда они предоставляют трактор. Нашла общий язык с педагогами школы, что рядом, относительно школьников, которые все время делали попытки что-то сломать. Теперь достигнут мир — школьники проходят мимо клумбы, не трогая ее.

Вечнозеленые украшения клумбы
Вечнозеленые украшения клумбы

Людмила еще и изобретательский талант имеет: вода, которая во время дождя падает на крышу, по трубе идет прямо на клумбу. С реализацией этой идеи помог зять. Поэтому это уже превратилось в дело всей семьи.

Помощников у женщины пока немного. Соседки иногда выходят на субботник, чтобы убрать клумбу. Но свободные места возле дома, где тоже могли бы появиться другие композиции, есть в изобилии. Женщина мечтает, чтобы вся территория была украшена цветами и композициями. Хотя и понимает: дети, выросшие в железобетонных джунглях, не привыкли ценить красоту и гармонию растений рядом. Поэтому желание украсить придомовую территорию возникает только у представителей среднего и старшего поколения. Такова реальность.

Как одессит высадил более 300 деревьев

Бывший морской пограничник Олег Дмитриев родился в Германии. И именно там еще в детстве увидел дуб, которому было 850 лет. Этот великан поражал силой и мощью. Оттуда и пошла его любовь к деревьям.

В 1991 году Олег Дмитриев поселился в Одессе, на проспекте Князя Владимира Великого (бывший проспект Добровольского). Поскольку дом стоит возле трассы, сразу возникла идея высаживать деревья, которые поднимутся и своими кронами будут защищать дом от выхлопных газов автомобилей. С тех пор, более 30 лет, мужчина высаживает деревья.

Так подопечные Дмитриева выглядят в период цветения
Так подопечные Дмитриева выглядят в период цветения

В память о дубе в Германии каждую осень Олег Дмитриев едет на проспект Шевченко, к знаменитому старейшему дубу Одессы «Черная ночь» и собирает желуди. Потом он их проращивает и через несколько лет высаживает возле дома (непосредственно на придомовые территории и дальше, рядом с трассой, этих деревьев где-то 25-30), а также на аллее моряков-пограничников в Парке Победы в память о тех, кто ушел из жизни.  

— В прошлом году, чтобы птицам осенью было что поесть, высадил кусты боярышника, — говорит Олег, — Тоже вырастил из ягод. Возле дома есть также миндаль, катальпы, павловнии, черемухи, орехи — все выращивал самостоятельно. Когда начинается цветение, люди удивленно останавливаются, чтобы подышать чудесными ароматами.

Однажды Олег вместе с женой возвращался с дачи. Увидел на асфальте желудь, который уже начал прорастать. Он понимал, что на асфальте желудь погибнет. Поэтому взял его с собой, проращивал несколько лет. И видимо, в знак благодарности выросло замечательное дерево с красивой кроной.

Олег Дмитриев возле дуба, который вырос из спасенного желудя
Олег Дмитриев возле дуба, который вырос из спасенного желудя

Несмотря на две операции на сердце, Олег летом постоянно поливает деревья, наиболее чувствительные к засухе, — катальпы. Ему приходится лечить те деревья, которые подверглись человеческому вандализму, — он закрашивает раны на местах сломанных веток, подрезает стволы до уцелевших частей, тоненькие стволы молодых деревьев укрепляет веточками и привязывает канатами, чтобы не сломали их сильные ветры. Мечтает посадить еще красного дуба и крымскую сосну. Всего за все годы он высадил более 300 деревьев. Поразительно, что это смог сделать один человек! Представляете, каким зеленым был бы наш город, если бы у Олега Дмитриева появились последователи?

Цветет черемуха
Цветет черемуха

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