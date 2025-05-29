Об этом сообщил глава Арцизской громады Сергей Парпуланский.

«Отныне Арциз и Горна Оряховица — не просто два города на карте, а искренние друзья и надежные союзники. Нас объединяет не только общее стремление к развитию, но и глубокое уважение к истории, традициям и людям, которые ежедневно творят будущее своих громад», — пишет глава Арцизской громады.

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В планах по сотрудничеству двух громад — обмен опытом в сфере строительства, развития инфраструктуры, здравоохранения, организации культурных событий, а также реализация совместных проектов в области экономики, культуры, образования, экологии, туризма и молодежных инициатив.

Горна Оряховица — это небольшой провинциальный город живописно раскинулся у подножия Стара-Планины, на берегу реки Янтра, и отличается красивой природой и богатой историей. Его самая известная историческая достопримечательность — крепость Ряховец, от которой и берет свое начало современный город. Город является административным центром одноимённой громады и важным транспортным узлом Болгарии.



Благодаря развитой спортивной инфраструктуры, в городе ежегодно организуются более 70 национальных чемпионатов.

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