Ветер разрушил крупнейшую котельную в городе: без отопления половина поселка Котовского (фото)

Как сообщала “Одесская Жизнь”, вчерашнее ненастье привело к разрушению самой большой котельной в Одессе. Ее же собственная труба не выдержала порывов ветра, обледенения и налипания снега, рухнула и полность разрушила помещение котельной. Это случилось около в районе 22 часов вечера 26 ноября. По свидетельству очевидцев, 2/3 огромной стометровой трубы рухнули внутрь собственной конструкции. Это полностью разрушило заднюю часть котельной и сильно повредило здание в целом.

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Грохот от падения трубы был настолько сильный, что как писали в местных пабликах местные жители, его слышал весь поселок Котовского, несмотря на шум ураганного ветра и завирюхи.

Местные СМИ сообщают, что 243 многоквартирных дома в 9 и 16 этажей, девять детских садов, девять школ и семь медицинских учреждений теперь не имеют централизованного отопления. Это десятки, если не сотни тысяч человек.

В мэрии сообщили, что при невозможности запуска котельной городские власти вместе со специалистами «Одессагаз» и других профильных служб отработали возможность подключения модульных котельных как резервный вариант.

Это позволит дать тепло в дома жильцов, подключая их к сетям газоснабжения. Каждая котельная будет установлена на отдельную группу домов.

По предварительным данным специалистов, состояние трубы позволяет организовать отопительный процесс. Противоаварийные работы, по прогнозам, будут продолжаться в течение 10-15 дней.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий.