Земля без пахоты: как аграрии из Одесской области приспосабливаются к климатическим изменениям

Чтобы о земле заботиться, а не шокировать

С каждым годом появляется все больше сторонников безпахотной обработки земли. Эта система способствует улучшению прежде всего качества земли.

Еще в 2015-м руководитель фермерского хозяйства «Новатор» Сергей Паровик, который успешно вел хозяйство на бывших землях кооператива «Хлебороб» Ананьевской громады, сеял рапс по стерне по новейшей технологии обработки почвы стрип-тил (полосовой) с использованием сеялки английского производства «Mzuri Pro-Till».

Кстати, в то время таких посевных агрегатов в Украине было всего 14. В Одесской области — два: у Паровика и у общества «Колос», что в Раздельнянском районе (руководитель Юрий Яловчук). Новейшая сеялка с шириной захвата три метра, оснащенная компьютером, с помощью которого осуществляется управление точным посевом, позволяет обрабатывать почву на глубину до 30 см с шириной полосы 12 сантиметров, одновременно вносить удобрения и семена. Это способствует более быстрому укоренению растения. Корень вырастает мощным и длинным и имеет возможность достигать глубины, где залегают природные запасы влаги и питательных веществ. Семена рапса ложатся на запрограммированную глубину и уже через четыре дня дают крепкие всходы.

— В нашей зоне рискованного земледелия полосовая землеобработка, или стрип-тилл, способствует получению стабильно высоких урожаев как зерновых, так и технических культур и, скорее всего, вытеснит традиционные методы хозяйствования. Причина этого — неурожаи прежде всего рапса, — отметил Сергей Паровик, — Чтобы успешно осуществлять качественную обработку почвы по технологиям мини-тилл, ноу-тилл или стрип-тилл, нужно провести выравнивание полей, поэтому в этом году сев проведен традиционным методом.

Аграрии из многих регионов Украины, которые применяют полосные технологии, выращивают по 90 центнеров с гектара пшеницы, 75 центнеров ячменя и более 50 центнеров рапса. Посев по стерне позволяет обогащать почву питательными остатками. Помогают перерабатывать органику и дождевые черви, которых на одном гектаре пашни наберется с полтонны, что значительно способствует повышению плодородия земли. Таким образом, отпадает практика сжигания стерни, что является настоящим шоком для земли, потому что в 30-сантиметровом слое почвы, прогретом до 50 градусов, уничтожается все живое. По сравнению с обычными технологиями, стрип-тилл значительно экономит время и деньги, что доказано на практике.

На вооружении земледельцев есть немало рационализаторских разработок для сельхозтехники, которые помогают бережнее провести вспашку и подготовить почву к посевной с одновременным внесением минеральных удобрений.

Каждый труженик стремится достичь своей профессиональной вершины — овладеть органическим земледелием. Это дело базируется на использовании исключительно чистой органики, в том числе компостов из навоза, что дает только экологически чистую продукцию для потребителя.

Минимум удобрений — максимум пользы земле

— Чтобы собирать отличный урожай, совсем не обязательно пахать землю, — уверяет председатель фермерского хозяйства «Шевченко» в Любашевской громаде Александр Бондаренко, который уже несколько десятилетий неустанно заботится о земле.

Троицкий аграрий едва ли не первым среди своих коллег внедрил в полеводство безпахотную систему сева озимых и других культур. Активно использует прогрессивные методы хозяйствования, засевает поля высокоурожайными сортами злаковых и технических культур, оснащает производство высокопроизводительной техникой и т. п.

Также эта технология позволяет применять минимальные дозы минеральных удобрений, а самое главное, что восстанавливаются агробиоценозы, «дружно» живут растения, насекомые, микроорганизмы.

Сразу после сбора урожая можно смело заезжать на поле сеялкой для посева озимых. Это позволяет экономить на топливе, уменьшает нагрузку на технику, земля меньше повреждается, больше сохраняется влаги, не нарушается сама структура почвы.

Орошение принесет миллиарды долларов

Наравне с внедрением современных технологий агросферы аграрии Одесской области успешно переходят на органическое земледелие, выращивают экзотические, лекарственные и эфирные растения.

Например, Украинский институт экспертизы сортов растений (УИЭСР) засеял экспериментальные площади пятью сортами хлопчатника. Почти десять производителей заинтересовались этой культурой, отведя под нее небольшие наделы, чтобы определить, насколько ее выгодно выращивать в причерноморской зоне.

Стремительные климатические изменения, в частности повышение температуры воздуха, создают проблемы в выращивании привычных ранее культур. Едва ли не единственным спасением в таких условиях является орошение. Поэтому одна из стратегических задач в области прежде всего в Буджаке, — восстановление и строительство ирригационных сетей, чтобы охватить поливом большее количество полей.

Орошение земель увеличит ВВП страны почти на 8,8 миллиарда долларов.

— Украинские аграрии продолжают работать в сверхсложных условиях и надеются разрушенное — отстроить, утраченное — вернуть. Использование инновационных технологий обеспечит повышение урожайности и производительности, снижение потерь при сборе, транспортировке, хранении и переработке сырья, а это залог развития продовольственной безопасности. Война дает мощный толчок для ускорения трансформации агросектора Украины. Остановить работу агробизнеса в Украине врагу не удалось и не удастся, — сказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА Алла Стоянова.

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